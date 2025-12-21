بیش از ۲۰ کشته و زخمی در تیراندازی به عابران در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد در جریان تیراندازی روز یکشنبه در منطقهای نزدیک ژوهانسبورگ پایتخت این کشور، دستکم ۱۰ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
به گفته پلیس، افراد مسلح ناشناس به سوی عابران در خیابان آتش گشودند. حادثه در منطقه فقیرنشین بکرزدال (Bekkersdal) رخ داده؛ منطقهای که در نزدیکی معادن بزرگ طلا در ۴۰ کیلومتری جنوبغرب ژوهانسبورگ قرار دارد.
برندا موریدیلی سخنگوی پلیس استان گائوتنگ، اعلام کرد: ۱۰ نفر کشته شدهاند، اما هنوز هویت آنها شناسایی نشده است. حداقل ۱۰ نفر دیگر هم زخمی شدهاند.
پلیس اعلام کرده که هنوز انگیزه این حمله مشخص نیست و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.
