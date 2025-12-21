به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ۳۰ عنوان مجله رشد را با هدف ترویج خواندن، توسعه فرهنگ مطالعه، تعمیق تفکر خلاق و بهبود کیفیت آموزش و پرورش، برای همه گروههای سنی در چهار گروه «مجلات دانشآموزی رشد»، «مجلات عمومی بزرگسال»، «فصلنامههای علوم انسانی» و «فصلنامههای علوم پایه و فنی» به صورت ماهنامه و فصلنامه تولید و منتشر مینماید. در حال حاضر همه این نشریات در «اپلیکیشن مجلات رشد» قابل دسترس بوده و در محیط این نرمافزار کاربردی، امکان دسترسی به هزاران شماره از نشریات رشد از سال ۱۳۸۸ فراهم میباشد.
بر اساس این گزارش، اپلیکیشن مجلات رشد یک نرمافزار کم حجم برای دستگاههای با سیستم عامل اندروید است که از طریق دو فروشگاههای نرمافزاری قابل بارگیری و نصب است. کاربران پس از نصب این اپلیکیشن در تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خود، به سهولت، به طور کاملاً قانونی و رایگان و بدون نیاز به ثبت نام در برنامه، به بیش از ۱۰۰۰ مجله رشد قالب فایلPDF دسترسی خواهند داشت.
از جمله مزیتها و امکانات اصلی این اپلیکیشن شامل سهولت دسترسی به مجلات رشد به صورت منظم و سازماندهی شده در تلفن هوشمند یا تبلت، مشاهده بایگانی هر مجله از سال ۱۳۸۸ به صورت دسته بندی شده، مشاهده مشخصات هر مجله (فهرست مطالب و …)،دانلود رایگان مجله جهت مطالعه آفلاین درون برنامه (بدون نیاز به اینترنت)،نشان کردن مجلات برای سر زدن یا دانلود در آینده، ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در زمان بارگذاری مجله جدید و ثبت نظرات کاربران است.
لازم به ذکر است؛ مجلات رشد در سال تحصیلی جاری، در سامانه فروش مجلات رشد به فروش میرسند و پس از پایان سال تحصیلی در تابستان سال ۱۴۰۵ در این اپلیکیشن به صورت رایگان منتشر خواهند شد.
