رسایی: انتصاب «عارف» غیرقانونی است؛ باید به این موضوع ورود شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: قانون باید حتماً رعایت شود و ما قانون خوب و بد نداریم.



وی بیان کرد: بنده دو ماه قبل در مورد لزوم اجرای قانون شفافیت تذکر دادم و ریاست مجلس اعلام کرد که مجلس به این قانون عمل کرده است. البته جوکار، رئیس کمیسیون شوراها به بنده گفت که طبق گزارش معاونت‌های مجلس، به جز یک بخش، سایر موارد قانون شفافیت هنوز اجرا نشده است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون شفافیت، جلسات کمیسیون‌ها باید شفاف باشد و امیدواریم مجلس به این تکلیف قانونی عمل کند. البته تاکنون به جز مجلس، قوه قضائیه و دولت هنوز گزارشی درباره نحوه عمل به این قانون ارائه نداده‌اند.



وی افزود: مطابق این قانون، مجلس، هیئت دولت، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان، مراجع اختصاصی اداری و شوراها موظف هستند مشروح مذاکرات خود اعم از جلسات صحن و کمیسیون‌ها را در اختیار عموم مردم قرار دهند، در حالی که این تکالیف قانونی تاکنون اجرایی نشده است. اگر این موارد اجرا نشود، تخلف صورت گرفته و مرتکبان آن مجرم محسوب می‌شوند.



رسایی در ادامه، گفت: بر اساس قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب محمدرضا عارف به دلیل تابعیت آلمانی فرزندشان غیرقانونی است.



وی ادامه داد: بنده بارها این موضوع را در صحن علنی مطرح کرده‌ام و امروز افکار عمومی سوال می‌کنند که چرا رؤسای مجلس و قوه قضائیه در برابر انتصاب محمدجواد ظریف قاطعانه ایستادند، به‌گونه‌ای که رئیس دستگاه قضا، ظریف را احضار کرد و گفت اگر کنار نروید محاکمه می‌شوید، اما در مورد عارف اقدامی صورت نمی‌گیرد!؟