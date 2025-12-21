  1. سیاست
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

شیرین‌زاد: کابینه ضعیف است؛ وزرای ناکارآمد استیضاح شوند

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در بررسی استیضاح برخی از وزرا در مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرین‌زاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: امروز زمان ارائه راهکار و اقدامات عملی، مؤثر و عاجل برای رفع مشکلات و کمبودها و حرکت در مسیر پیشرفت کشور است، نه فریاد زدن و تکرار مشکلات.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای پزشکیان! سخنان اخیر شما در مقایسه قدرت موشکی و نظامی ایران با توان نظامی دشمن صهیونیستی، کاملاً غلط و خطایی راهبردی بود؛ این رویه روحیه مردم را تضعیف، مدیران را کم‌انگیزه و منفعل و دشمن پلید را شاد و جسور می‌کند.

شیرین‌زاد تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت عزمی برای اصلاح امور و ترمیم کابینه ضعیف ندارد، وقت آن رسیده است که روند رسیدگی به استیضاح‌هایی که ثبت شده‌اند، از جمله وزرای راه، کار، جهاد و دیگر وزرایی که به صورت مستقیم با اشتغال، معیشت و سفره مردم ارتباط دارند، تسریع شود.

