به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرین‌زاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: امروز زمان ارائه راهکار و اقدامات عملی، مؤثر و عاجل برای رفع مشکلات و کمبودها و حرکت در مسیر پیشرفت کشور است، نه فریاد زدن و تکرار مشکلات.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای پزشکیان! سخنان اخیر شما در مقایسه قدرت موشکی و نظامی ایران با توان نظامی دشمن صهیونیستی، کاملاً غلط و خطایی راهبردی بود؛ این رویه روحیه مردم را تضعیف، مدیران را کم‌انگیزه و منفعل و دشمن پلید را شاد و جسور می‌کند.

شیرین‌زاد تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت عزمی برای اصلاح امور و ترمیم کابینه ضعیف ندارد، وقت آن رسیده است که روند رسیدگی به استیضاح‌هایی که ثبت شده‌اند، از جمله وزرای راه، کار، جهاد و دیگر وزرایی که به صورت مستقیم با اشتغال، معیشت و سفره مردم ارتباط دارند، تسریع شود.

