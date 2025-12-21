حسینی: تمام مشکلات کشور ناشی از تحریم و حمله دشمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ را سخت‌ترین سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تصور می‌کردم، اما شرایط در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته دشوارتر نیز شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناترازی مرکب و تورم مزمن همراه با رشد اقتصادی صفر را دو معضل اصلی ایجاد شرایط دشوار زندگی مردم دانست و افزود: در چنین شرایطی، علاوه بر عذرخواهی همه قوا، از جمله قوه مقننه، باید به دنبال ریشه‌یابی و چاره‌جویی باشیم.

وی با اشاره به صدمات سنگین مالی و اقتصادی ناشی از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی استعمارگر، گفت: از همین‌جا به روح شهیدان گرانقدر نظامی و غیرنظامی، مردم بی‌پناه، دانشمندان، فرماندهان، افسران و سربازان درود می‌فرستم. اما همه مشکلات ما به هجوم دشمن یا تحریم‌های اهریمنی بازنمی‌گردد، هرچند سهم این دو را نیز نباید نادیده گرفت.

حسینی ناترازی مرکب را ناشی از ناترازی مدیریتی و ناهماهنگی راهبردی دانست و تأکید کرد: باید بر این مسائل غلبه کنیم. شناخت عمیق مردم، هجوم دشمن را متوقف می‌سازد؛ از این رو، مسئولیت سنگین درمان ناترازی مرکب و ناهماهنگی راهبردی بر عهده حکمرانی است.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قاطبه نمایندگان مجلس و نمایندگان ملت از هر گرایش سیاسی، از تدبیر سیاستی شایسته دولت برای غلبه بر معضلات استقبال و پشتیبانی می‌کنند.

وی افزود: منصفانه نیست که همه مشکلات را محصول عملکرد یک سال و چند ماهه دولت چهاردهم قلمداد کنیم. از این رو انتظار دارم که دولت، به جای احاله مشکلات به گذشته، به دنبال کاهش آن، بهبود نظام تدبیر و کاستن از ناهماهنگی باشد.

حسینی عدم ارائه برنامه اجرایی و نبود گفتگوی هماهنگ و انسجام‌بخش با مردم را یکی از کاستی‌های مشهود دولت دانست و بیان کرد: جناب رئیس‌جمهور، شما رویکرد شیرین وفاق را برای رأی اعتماد کابینه مطرح کردید و برای تمام کابینه رأی اعتماد گرفتید. امروز انتظار از کابینه این است که با انسجام و صلابت، از بار مشکلات بکاهد.

وی با بیان اینکه «هنر دولت باید استخراج نسخه‌های اجرایی از کتاب قانون برنامه باشد»، خاطر نشان کرد: همه آنچه به عنوان روند یا رفتار بلندمدت در متغیرهای سرمایه‌گذاری، رشد، تورم، ارزش پول ملی و توزیع درآمد مشاهده می‌شود را به پای دولت چهاردهم نمی‌گذارم، اما بهبود و پیشگیری از نوسانات شدید، مسئولیت عاجل دولت است. تیم اقتصادی دولت از ظرفیت برنامه هفتم استفاده کنید. اگر کسری بودجه دارید، راهکارهایی چون مولدسازی را فعال کنید. افزایش نرخ‌های مالیاتی در شرایط رشد اقتصادی صفر همراه با کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی، چاره‌ساز نیست. از افزایش نرخ‌ها در ارائه لایحه بودجه پرهیز کنید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت را سبک و چابک کنید، وزارتخانه‌ها را از اموال‌داری و بنگاه‌داری نجات دهید. به‌طور مثال، در جایی که وزارت ورزش به جای ورزش، رویکرد شرکت‌داری ناکارآمد و پرخرج را پیش می‌گیرد و یا به جای پرداختن به جوانان، به ویلاداری در کنار دریا می‌پردازد، چگونه می‌خواهید ورزیده شوید؟