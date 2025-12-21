جوایز جشنواره ملی رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۴ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی در اطلاعیه‌ای میزان جوایز را به تفکیک بخش‌های اصلی و بخش‌های ویژه اعلام کرد.

آثار برگزیده در بخش نشریات مکتوب(کلاسیک)

آثار برگزیده در بخش نشریات صوتی (پادکست)

آثار برگزیده در بخش نشریات تصویری (ولاگ) و چندرسانه‌ای

نشریات برگزیده مکتوب (کلاسیک)

نشریات برگزیده صوتی (پادکست)

نشریات برگزیده تصویری (ولاگ)، چندرسانه ای، پایگاه‌های اطلاع رسانی، شبکه‌های خبری دانشجویی و شبکه‌های اجتماعی و سرزمین مادری

بخش‌های ویژه

جندی‌شاپور (دانشگاه برتر)

دانشجویان دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌توانند برای ثبت نام به این نشانی اینترنتی مراجعه کنند.

برای ارتباط با دبیرخانه جشنواره با شماره‌ تماس ۰۲۱-۸۱۴۵۵۶۵۵ و شناسه کاربریNashriat۱ در پیام‌رسان بله پاسخگوی سئوالات همکاران محترم و دانشجویان خواهد بود. لازم به ذکر است اختتامیه این جشنواره در بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.