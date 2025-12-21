خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: روستای کروندان امروز شاهد یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ خود بود؛ روزی که انتظار طولانی دانشآموزان، خانوادهها و اهالی روستا به پایان رسید و مدرسهای جدید، جایگزین ساختمان فرسوده و قدیمی شد که سالها میزبان تعلیم و تربیت فرزندان این دیار بود.
روزی که نهتنها آغاز یک روز تحصیلی، بلکه شروع فصلی تازه از امید، آرامش و انگیزه برای کودکان و نوجوانان کروندان به شمار میرود.
بدرقهای از جنس شادی و همدلی
از نخستین ساعات امروز، فضای روستا حالوهوایی متفاوت داشت، خانوادهها، بزرگان و اهالی کروندان گرد هم آمدند تا شاهد لحظهای باشند که سالها در انتظارش بودند.
نقل و انتقال دانشآموزان از مدرسه قدیمی به مدرسه جدید، تنها یک جابهجایی ساده نبود؛ این حرکت نمادی از گذر از گذشتهای پر از محدودیت به آیندهای روشن و امیدوارکننده بود.
دانشآموزان با لباسهای مرتب و چهرههایی آمیخته از هیجان و شوق، در میان بدرقه گرم مردم روستا، مسیر مدرسه جدید را طی کردند و صدای ساز و موسیقی محلی در کوچههای روستا پیچیده بود و لبخند بر لب همه نقش بسته بود؛ گویی شادی این اتفاق، به یکباره به خانهخانه روستا سرایت کرده بود.
مدرسهای نو، امیدی تازه
مدرسه جدید کروندان، امروز برای نخستین بار میزبان دانشآموزانی شد که سالها در فضایی فرسوده و نامناسب به تحصیل مشغول بودند، ساختمانی که اکنون با امکانات مناسب، فضای ایمن و محیطی آرام، بستر مناسبی برای رشد علمی و تربیتی فرزندان روستا فراهم کرده است.
برای دانشآموزان، ورود به این مدرسه تنها تغییر کلاس و ساختمان نیست؛ بلکه تجربهای تازه از یادگیری در محیطی استاندارد و دلنشین است، محیطی که میتواند انگیزه تحصیل را افزایش دهد و نگاه کودکان را به آیندهای روشنتر پیوند بزند.
هیجان دانشآموزان؛ رؤیایی که محقق شد
دانشآموزان کروندان از روزها قبل، لحظه امروز را در ذهن خود مرور میکردند، بسیاری از آنها میگویند شور و هیجان آغاز تحصیل در مدرسه جدید، خواب و خوراک را از آنان گرفته بود. امروز اما این هیجان به واقعیت تبدیل شد.
یکی از دانشآموزان با لبخندی که شوق از آن میبارید، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: خیلی وقت بود منتظر این روز بودیم و مدرسه قبلی قدیمی بود و دوست داشتیم مثل بقیه بچهها در یک مدرسه قشنگ درس بخوانیم و امروز خیلی خوشحالیم.
دیگری میافزاید: از وقتی گفتند مدرسه جدید آماده شده، هر روز دربارهاش حرف میزدیم. حالا که آمدیم، حس میکنیم مدرسه رفتن خیلی لذتبخشتر شده است.
نفس راحت والدین
خوشحالی تنها به چهره دانشآموزان محدود نمیشود، والدین نیز امروز با آرامش خاطر فرزندان خود را راهی مدرسه کردند، سالها نگرانی بابت وضعیت ایمنی و فرسودگی مدرسه قدیمی، دغدغهای جدی برای خانوادهها بود؛ دغدغهای که اکنون جای خود را به رضایت و اطمینان داده است.
یکی از والدین میگوید: داشتن مدرسهای امن و مناسب، حق بچههای ماست و خوشحالیم که بالاخره این اتفاق افتاد و فرزندانمان در فضایی درس میخوانند که در شأن آیندهسازان این کشور است.
روایت شورا از یک مطالبه قدیمی
در همین رابطه، عضو شورای اسلامی روستای کروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند احداث مدرسه جدید، اظهار کرد: به دلیل کمبود فضای آموزشی و افزایش تعداد دانشآموزان، نیاز به احداث یک مدرسه جدید بهطور جدی احساس میشد.
محمد کریمی افزود: مدرسه ابتدایی موجود با پنج پایه تحصیلی فعالیت میکرد، اما با اضافه شدن پایه جدید و افزایش جمعیت دانشآموزی، کمبود کلاسها مشکلات زیادی ایجاد کرده بود؛ بهطوریکه برخی دانشآموزان ناچار بودند در کانکسهایی که پس از زلزله کرمانشاه با کمک خیرین تأمین شده بود، تحصیل کنند.
این عضو شورای روستا با اشاره به شرایط نامناسب فضای آموزشی گذشته تصریح کرد: تحصیل در چنین شرایطی زیبنده دانشآموزان نبود و همین موضوع ما را بر آن داشت تا با پیگیریهای مستمر و همراهی مردم، خیرین و مسئولان، احداث مدرسه جدید را در دستور کار قرار دهیم.
وی در ادامه از همکاری آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: با حمایت خیرین مدرسهساز، همکاری سازمان نوسازی مدارس و همراهی آقای محمدی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان، موفق شدیم یک مدرسه هفتکلاسه احداث کنیم و امروز شاهد جابهجایی دانشآموزان از مدرسه فرسوده به این فضای آموزشی جدید هستیم.
نقش همدلی در تحقق یک مطالبه
احداث مدرسه جدید در روستای کروندان، حاصل پیگیریهای مستمر، همراهی مردم و توجه متولیان امر به مطالبات بهحق روستاییان است و اهالی روستا بارها بر ضرورت جایگزینی مدرسه فرسوده تأکید کرده بودند و امروز نتیجه این پیگیریها به ثمر نشسته است.
این اتفاق نشان داد که با همدلی، صبر و پیگیری، میتوان بسیاری از کمبودها و محرومیتها را پشت سر گذاشت و زیرساختهایی ماندگار برای نسلهای آینده ایجاد کرد.
مدرسه؛ فراتر از یک ساختمان
برای کروندان، مدرسه جدید تنها یک بنای آموزشی نیست؛ بلکه نماد توجه به توسعه روستا و سرمایهگذاری بر آینده فرزندان آن است، مدرسهای که میتواند علاوه بر آموزش رسمی، محلی برای پرورش استعدادها، تقویت اعتمادبهنفس دانشآموزان و شکلگیری رؤیاهای بزرگ باشد.
کارشناسان آموزشی معتقدند کیفیت فضای آموزشی تأثیر مستقیمی بر انگیزه تحصیل و پیشرفت دانشآموزان دارد و حالا دانشآموزان کروندان این فرصت را یافتهاند که در محیطی استاندارد، با آرامش بیشتر و انگیزه بالاتر، مسیر علمآموزی را طی کنند.
روزی که در حافظه روستا ماندگار شد
حرکت دستهجمعی ۲۲۰ دانشآموز این روستا به سوی مدرسه جدید، با همراهی والدین و اهالی روستا، تصویری ماندگار در حافظه کروندان ثبت کرد و تصاویری که سالها بعد، دانشآموزان امروز از آن بهعنوان نقطه عطفی در زندگی تحصیلی خود یاد خواهند کرد.
این روز برای بسیاری از اهالی، یادآور این حقیقت بود که توسعه واقعی از آموزش آغاز میشود و هر گامی که برای بهبود شرایط تحصیل کودکان برداشته شود، سرمایهگذاری برای آینده یک جامعه است.
با آغاز فعالیت مدرسه جدید، امید میرود روند تعلیم و تربیت در روستای کروندان با کیفیتی بالاتر ادامه یابد و دانشآموزان این روستا بتوانند در مسیر رشد علمی و فرهنگی گامهای محکمتری بردارند.
والدین و اهالی روستا امیدوارند این توجه، مقدمهای برای توسعه بیشتر زیرساختهای آموزشی و رفاهی در کروندان باشد و دیگر مطالبات روستا نیز با همین نگاه پیگیری و محقق شود.
امروز، کروندان شاهد طلوع فصلی تازه بود؛ فصلی که با صدای خنده دانشآموزان، نوای ساز محلی و امیدی عمیق به آینده آغاز شد.
مدرسه جدید، تنها ساختمانی از آجر و سیمان نیست؛ بلکه نماد تحقق یک خواسته جمعی و نشانهای از این باور است که آینده روشن، از کلاسهای درس امن و مناسب آغاز میشود. روزی که زنگ مدرسه جدید به صدا درآمد، زنگ امید نیز در دل یک روستا طنینانداز شد.
