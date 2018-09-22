به گزارش خبرنگار مهر، قادر رمضان‌پور ظهر امروز شنبه در آیین جشن شکوفه‌ها با تبریک هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه اهمیت مقطع ابتدایی در نظام آموزشی جدید بسیار بالاست، اظهار داشت: رشد و شکوفایی استعدادی دانش‌آموزان در نظام آموزشی جدید آن‌قدر اهمیت دارد که به مقطع ابتدایی دوره حساس می‌گویند، انتظار می‌رود دانش‌آموزان با توجه مضاعف به تحصیل و احترام به پدران و مادران و معلمان آینده خوبی را به ارمغان آورید.

وی، دانش‌آموزان را آینده‌سازان کشور توصیف کرد و افزود: شما دانش‌آموزان عزیز در آینده پست‌های مدیریتی کشور را در دست خواهید گرفت لذا از والدین می‌خواهیم تا فضای خانواده را به‌گونه‌ای مدیریت کنند تا شاهد تنش و ملتهب نباشیم.

مدیر آموزش و پرورش اهر با ذکر اینکه تنش در فضای خانواده و استرس در تحصیل دانش‌آموزان تأثیرگذار است، گفت: اگر در فضای خانواده آرامش حاکم و استرس وجود نداشت یقیناً دانش‌آموزان در تحصیل موفق خواهد بود و در خانواده‌هایی که آرامش وجود ندارد به تحصیل دانش‌آموزان آسیب می‌رساند.

رمضان‌پور خطاب به والدین ادامه داد: والدین ضمن این‌که بر تحصیل دانش‌آموزان نظارت دارند با معلمان، مدیران و سایر عوامل مدرسه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند حتی اگر تلفنی باشد و از تدریس پیش از مدرسه خودداری کنید چون روش تحصیل باعث می‌شود تا تعارضاتی پیش آید به عبارتی دانش‌آموزان سردرگم می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه انجام تکلیف دانش‌آموزان توسط والدین یا سایر اعضای خانواده خلاقیت و ابتکار آن‌ها را از بین می‌برد، تصریح کرد: مقایسه دانش‌آموزان با همدیگر به‌هیچ‌عنوان جایز نیست چون هر انسان با همدیگر تفاوت‌هایی دارد به‌طوری که مقایسه دانش‌آموزان با همدیگر آن‌ها را سرخورده و اعتماد به نفس را می‌گیرد.

مدیر آموزش و پرورش اهر بابیان اینکه ۲۴۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی در شهرستان اهر به کلاس‌های درس رفتند، خاطرنشان کرد: امروز با برگزاری جشن شکوفه‌ها ۲۴۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی بر سر کلاس‌های درس در ۲۱۱ مدرسه حاضر شدند.

رمضان‌پور یادآور شد: آموزش و پرورش به‌قدری مشکلات دارد که نمی‌تواند به‌تنهایی از پس مشکلات برآید این در حالی است که اگر همراهی و مشارکت والدین نباشد مشکلات همچنان باقی می‌ماند لذا انتظار داریم والدین با عوامل مدارس همراهی و همکاری کنند.