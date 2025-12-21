  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

ادارات و مدارس مازندران روز دوشنبه با ۲ ساعت تأخیر فعال می شوند

ادارات و مدارس مازندران روز دوشنبه با ۲ ساعت تأخیر فعال می شوند

ساری - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: به مناسبت پاسداشت آیین‌های شب یلدا، فعالیت ادارات، بانک‌ها و مدارس استان فردا با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آئین‌های کهن ایرانی گفت: این تصمیم شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود و فعالیت آنها با دو ساعت تأخیر از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

وی تأکید کرد که این مصوبه شامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نمی‌شود و آنها طبق روال معمول به ارائه خدمات به مردم ادامه خواهند داد.

قاسمی طوسی افزود: هدف از این اقدام، ایجاد فرصت برای خانواده‌ها جهت بهره‌مندی از آئین‌های سنتی شب یلدا و تقویت پیوندهای خانوادگی در استان است.

کد خبر 6697456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها