ادارات و مدارس مازندران روز دوشنبه با ۲ ساعت تأخیر فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آئینهای کهن ایرانی گفت: این تصمیم شامل تمامی دستگاههای اجرایی استان خواهد بود و فعالیت آنها با دو ساعت تأخیر از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود.
وی تأکید کرد که این مصوبه شامل دستگاههای امدادی و خدماترسان نمیشود و آنها طبق روال معمول به ارائه خدمات به مردم ادامه خواهند داد.
قاسمی طوسی افزود: هدف از این اقدام، ایجاد فرصت برای خانوادهها جهت بهرهمندی از آئینهای سنتی شب یلدا و تقویت پیوندهای خانوادگی در استان است.
