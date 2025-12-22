  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

فعالیت آموزشی مدارس چهارمحال و بختیاری فردا با تغییر زمانی همراه است

فعالیت آموزشی مدارس چهارمحال و بختیاری فردا با تغییر زمانی همراه است

شهرکرد- اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فعالیت آموزشی تمامی مدارس و کودکستان‌های استان، به‌جز شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد، روز سه‌شنبه با یک ساعت تأخیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری آمده است: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با ستاد مدیریت بحران استان و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌های سراسر استان (به‌استثنای شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد) فردا سه‌شنبه دوم دی‌ماه با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است: مدارس نوبت بعدازظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر از زمان معمول به پایان خواهند رساند.

این تصمیم در پی برودت هوا و به‌منظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی اتخاذ شده است.

کد خبر 6698560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها