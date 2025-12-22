فعالیت آموزشی مدارس چهارمحال و بختیاری فردا با تغییر زمانی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری آمده است: با توجه به هماهنگیهای صورتگرفته با ستاد مدیریت بحران استان و بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، فعالیت آموزشی مدارس و کودکستانهای سراسر استان (بهاستثنای شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد) فردا سهشنبه دوم دیماه با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است: مدارس نوبت بعدازظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر از زمان معمول به پایان خواهند رساند.
این تصمیم در پی برودت هوا و بهمنظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی اتخاذ شده است.
