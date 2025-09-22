ساعت کاری جدید ادارات و مدارس مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی، عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ و روزهای پنجشنبه ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ خواهد بود و تعطیلی پنجشنبهها در استان وجود نخواهد داشت.
وی افزود: آغاز به کار مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح و مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ صبح خواهد بود. همچنین کارمندان بانکها از ساعت ۷ صبح فعالیت خود را آغاز میکنند.
قاسمی طوسی خاطرنشان کرد: برای حمایت از بانوان شاغل نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ مادران دارای فرزند زیر ۶ سال روزانه دو ساعت و مادران دارای فرزند بالای ۶ سال روزانه یک ساعت امکان دورکاری خواهند داشت.
به گفته معاون استاندار مازندران، اجرای این برنامه از اول مهرماه در سراسر استان الزامی است.
نظر شما