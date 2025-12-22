تمرکز مدیریت شهری بر ارتقای ایمنی و پاسخگویی منظم

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه مشترک رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با حضور اعضای دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شهرداری تهران برگزار شد. در این نشست، گزارش اقدامات و برنامههای دبیرخانه HSE مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه بر ضرورت پاسخگویی منظم و حرکت از رویکردهای صرفاً نظری به سمت اقدامات اجرایی، میدانی و قابل ارزیابی تأکید شد. مسئولان حاضر اعلام کردند تمرکز اصلی اقدامات بر شناسایی وضع موجود، ثبت و بهروزرسانی اطلاعات ایمنی، ارتقای نظام پایش و نظارت و توجه به نتایج ملموس در سطح شهر قرار گرفته است.
همچنین وضعیت ایمنی اماکن، تجهیزات و فعالیتهای شهری، ساماندهی بانک اطلاعات حوادث، بهبود فرآیند اطلاعرسانی و گزارشدهی، و تقویت هماهنگی میان مناطق، سازمانها و پیمانکاران از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست بود. در این چارچوب، لزوم برخورد با تخلفات ایمنی، اصلاح رویهها و اجرای دستورالعملهای یکپارچه مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه جلسه، بر نقش آموزش، نظارت مستمر و مسئولیتپذیری واحدهای اجرایی در کاهش حوادث شهری تأکید شد و حاضران استمرار این روند، بهروزرسانی گزارشها و پیگیری اقدامات اصلاحی را از اولویتهای مدیریت شهری در حوزه ایمنی و HSE عنوان کردند.
