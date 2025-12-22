«چهل نامه کوتاه به همسرم» به پرتغال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاصل نوشته‌هایی است که نادر ابراهیمی در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و هم‌زمان با تمرین خوشنویسی با قلم و مرکب خلق کرده است. او که در آن دوران به‌طور مستمر به یاد همسرش بود، تمرین‌های خطاطی خود را به نوشتن نامه‌هایی کوتاه به او اختصاص داد؛ به‌گونه‌ای که برای تمرین خط نستعلیق از سرمشق‌های استادش و برای تمرین خط شکسته از این نامه‌ها بهره گرفت.

ابراهیمی در سال ۱۳۶۶ به این نتیجه رسید که این نوشته‌ها می‌توانند فراتر از نامه‌هایی شخصی باشند و به نمایندگی از نامه‌های بسیاری از همسران به همسرانشان خوانده شوند. به همین دلیل، مجموعه را سامان داد و در قالب کتاب منتشر کرد.

«چهل نامه کوتاه به همسرم» با نثری شاعرانه، دربردارنده نکته‌ها و تأملاتی است که حتی برای زندگی زوج‌های امروز نیز کاربردی به نظر می‌رسد. این اثر، شیوه گفت‌وگو و ارتباط مرد با همسرش را به تصویر می‌کشد و مخاطب را با زندگی زوجی همراه می‌کند که با وجود فراز و فرودها و سختی‌های روزگار، پیوندی صمیمی و پایدار دارند.

نسخه فارسی این کتاب از طریق فروشگاه‌های انتشارات امیرکبیر و وب‌سایت این نشر در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.