به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «روزی روزگاری ایران» نوشته مهدی میرکیایی با محوریت روایت داستانی ۹ جنگ مهم و تأثیرگذار تاریخ ایران، به‌زودی توسط بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر (کتاب‌های شکوفه) منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.

این نویسنده پیش‌تر مجموعه ۱۶ جلدی «سرداران ایران زمین» را برای همین گروه سنی مخاطب، توسط امیرکبیر منتشر کرده است که مجموعه نامبرده هم مانند «روزی روزگاری ایران»، کتاب‌هایی تصویرمحور را برای نوجوانان شامل می‌شود. تصویرگری کتاب‌های «روزی روزگاری ایران» را مریم فاضلی، عاطفه فتوحی، مریم محمودی‌مقدم، زهرا جعفری سرابی و زهرا زرین‌پور به عهده دارند؛ که می‌گویند تلاش کرده‌اند فضای تاریخی و روایی کتاب‌ها را برای مخاطبان نوجوان ملموس کنند.

در حال حاضر چهار جلد اول این مجموعه با عناوین «این دالان به کدام خانه می‌رسد»، «باید راز گنجینه را به من بگویی»، «تو سرزمین ایران را نخواهی دید» و «روزی که همه کلاهشان را آتش زدند» در چاپخانه بوده و در مرحله آماده‌سازی نهایی برای چاپ قرار دارند.

پنج جلد دیگر مجموعه هم در مرحله طراحی و تصویرگری هستند و تصویرگران در حال تکمیل تصاویر این آثار هستند. مجموعه مورد اشاره پس از پایان مراحل تولید، به‌زودی چاپ و وارد بازار نشر می‌شود.