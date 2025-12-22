به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مهناز کشتکار رجبی معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: تغییرات جدید در ضوابط طرحهای تسهیلاتی بانک مسکن که از آذر ۱۴۰۴ بهتدریج اجرایی شده است، ساختار تسهیلاتدهی بانک را متحول و بسیاری از ابهامات و اشکالات عملکردی را برطرف خواهد کرد.
پایان خرید و فروش امتیاز تسهیلات بین شعب
معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تعدد موارد انتقال امتیاز تسهیلات میان شعب و ایجاد زمینه برای فعالیت واسطهگران، گفت: در صورتی که متقاضی وام از بانک مسکن شخصی غیر از صاحب حساب باشد، پرداخت تسهیلات فقط از شعبه افتتاحکننده حساب امکانپذیر است و در مقابل، اگر خود صاحب حساب متقاضی باشد، مراجعه به تمام شعب برای دریافت تسهیلات آزاد است. بر این اساس، انتقال امتیاز به بستگان نزدیک یا کارکنان شرکتها صرفاً با تأیید شعبه مبدا و ارائه مدارک معتبر از طریق سایر شعب غیر از شعبه افتتاح کننده حساب نیز امکانپذیر خواهد بود.
تمدید خودکار دوره مؤثر و انتقال امتیاز به دوره جدید
رجبی گفت: با هدف جلوگیری از فسخ و افتتاح مجدد حسابها و کاهش بار عملیاتی شعب، سیستم بهصورت خودکار متوسط موجودی پایان دوره (متوسط موجودی مصرف نشده) را به دوره جدید منتقل میکند و امتیاز منتقلشده نیز یک سال فرصت استفاده دارد. البته شرط انجام این مورد، قابل افتتاح بودن حساب مذکور در پرتفوی بانک در پایان دوره مؤثر حساب مورد نظر است.
سقفگذاری برای حد اعتبار در طرحهای «ثمر» و «توان»
عضو هیات عامل بانک مسکن در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ تعادل در منابع و مصارف بانک، گفت: از مورخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، برای حسابهای ثمر و توان افتتاح شده توسط اشخاص حقیقی، سقف محاسبه امتیاز به مبلغ ۲ میلیارد تومان به ازای هر فقره حساب در طول یک دوره موثر در نظر گرفته شده است.
امکان بهرهمندی همزمان شرکتها از طرحهای «توان» و «سپید»
او در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص امکان بهرهمندی اشخاص حقوقی از مزایای طرحهای "توان" و "سپید" به صورت همزمان اظهار کرد: در ضوابط جدید، محدودیت جلوگیری از افتتاح همزمان طرحها برای اشخاص حقوقی برداشته شد؛ به نحوی که شرکتها میتوانند برخی کارکنان خود را برای طرح توان و برخی را برای طرح سپید معرفی کنند. شایان ذکر است، محدودیت صرفاً یک بار استفاده از امتیاز تسهیلات طرح «توان» یا «سپید» به نام هر شخص (کد ملی / شناسه ملی) کما فیالسابق به قدرت و اعتبار خود باقی است. در این خصوص، پیش از قطعی کردن تسهیلات، شعبه موظف است یک بار دیگر استعلام داخلی سوابق اعتباری مشتری را انجام دهد تا از نبود سابقه قبلی اطمینان حاصل شود.
