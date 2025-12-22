به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد جلیلی‌صفت، جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در همایش تقدیر و تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان عقیدتی سیاسی آجا، ضمن تقدیر از تمامی افرادی که در حوزه تحقیق و پژوهش مشغول فعالیت‌اند، با اشاره به نقش علم در تولید قدرت اظهار کرد: امروز در جهانی به سر می‌بریم که تولید علم، مشخصاً منجر به تولید قدرت خواهد شد و با توجه به اینکه قدرت نیز اقتدار آفرین است، بنابراین اقتدار موجب برتری و عزت ملت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه انسان استعداد دستیابی به علوم را در درون خود دارد، گفت: آنچه می‌تواند استعداد و توانایی درونی انسان را شکوفا کند، تلاش و کوشش در مسیر علم است و در حقیقت انسان باید بکوشد استعداد خود را بالفعل کند تا به علوم دست پیدا کند و بتواند موجب پیشرفت جامعه خویش شود.

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به تفاوت میان علم و مال پرداخت و بیان کرد: علم همیشه همراه فرد است، حتی در زمان فوت عالم نیز، علم او، همراهش خواهد بود اما مال هرگز چنین ویژگی‌ای ندارد، مال نیاز به نگهبان و محافظ دارد ولی علم، خود حفاظت آفرین است.

حجت الاسلام و المسلمین جلیلی صفت، با اشاره به حدیث «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»، اظهار کرد: پژوهشگر می‌تواند با اقدامات خود، برای مشکلات جامعه راهکار ایجاد کند و در حقیقت نقش هدایت‌گری را در جامعه خویش عهده‌دار است.

وی با بیان اینکه ما مقامی بالاتر از شهید نداریم خاطر نشان کرد: اگر پای تحقیق و پژوهش در میان باشد، می‌گویند که مداد عالم از خون شهید هم بالاتر است چراکه فرد عالم در جامعه خویش، اثری قابل توجه به جای خواهد گذاشت، همانطور که قلم بزرگانی چون امام انقلاب، شهید مطهری‌ها را تحویل جامعه داد.

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در خاتمه با بیان اینکه کار پژوهشگران سراسر عبادت است، گفت: تحقیق و پژوهش باید در حوزه‌هایی باشد که اولاً کاربرد داشته باشد و دوماً بتواند منجر به حل مشکلات جامعه شود.

حجت الاسلام و المسلمین جلیلی صفت در پایان با بیان اینکه در حوزه علم و پژوهش، باید دقت کنیم و نباید صرفاً به اقدامات واکنشی و پدافندی بسنده کنیم تصریح کرد: ما به علمی نیاز داریم که کنشی و آفندی باشد و نباید همیشه منتظر بمانیم و ببینیم دشمن چه خواهد کرد تا ما اقدامات واکنشی نشان دهیم، به همین جهت در حوزه علم و دانش، باید اقدامات کنشی را مدنظر قرار دهیم.