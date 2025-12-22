به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و …، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

دادستان تهران تصریح کرد: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.