  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

صالحی: ۱۱۴ هزار میلیارد تومان در پرونده‌های مالی و ارزی وصول شد

صالحی: ۱۱۴ هزار میلیارد تومان در پرونده‌های مالی و ارزی وصول شد

دادستان تهران از وصول ۱۱۴ هزار میلیارد تومان در پرونده‌های مالی و ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و …، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

دادستان تهران تصریح کرد: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

کد خبر 6698264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها