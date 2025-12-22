پایان ۷۵ سال فعالیت رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از یکم مارس ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مصری نیوز رووم، کابینه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه رسماً با توقف فعالیت رادیو ارتش«Galei Tzahal » از تاریخ اول مارس ۲۰۲۶ موافقت کرد تا بدین ترتیب این ایستگاه رادیویی که قدمتی ۷۵ ساله دارد، از این پس از گردونه رسانه‌های عمومی خارج شود.

تال لیو رام، مدیر رادیو ارتش اسرائیل که پیش از این به عنوان خبرنگار نظامی روزنامه معاریو فعالیت می‌کرد، اعلام کرد که آن‌ها علیه این تصمیم در دیوان عالی شکایت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: با تمام توان در برابر طرح تعطیلی این رسانه که توسط یسرائیل کاتز و با حمایت نتانیاهو پیگیری می‌شود، مبارزه خواهیم کرد.

گالی بهاراو میارا، دادستان کل رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: این اقدام بیم دخالت سیاسی در رسانه‌های عمومی را برمی‌انگیزد و پرسش‌های جدی را درباره نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات مطرح می‌کند.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در جلسه کابینه با دفاع از این تصمیم، گفت: وجود ایستگاه نظامی که زیر نظر ارتش فعالیت می‌کند، تنها در کشورهایی مانند کره شمالی دیده می‌شود و ما نمی‌خواهیم اینگونه باشیم.

وی با تأکید بر لزوم رقابت و خصوصی‌سازی، گفت: دخالت ارتش در مباحث سیاسی و جاری اسرائیل از طریق این رادیو، به وحدت و جایگاه نیروهای ما آسیب می‌زند.

این تصمیم بلافاصله با واکنش تند نهادهای حقوقی روبرو شد به طوری که گالی بهاراو میارا دادستان کل هشدار داد این اقدام شائبه دخالت سیاسی در پخش عمومی را تقویت کرده و نقض آزادی مطبوعات است.

شورای مطبوعات رژیم صهیونیستی به ریاست «حنان میلتسر»، قاضی سابق دیوان عالی نیز، تصمیم کابینه را «غیرقانونی» خواند و تأکید کرد تعطیلی این رسانه تنها از طریق قانون‌گذاری در کنست امکان‌پذیر است.