واکنش وزیر رفاه به خارج شدن فاکتور ۷ هموفیلی از پوشش بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران طی نامه‌ای به وزیر رفاه به خارج شدن داروی فاکتور ۷ هموفیلی از دسترس بیماران توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتراض نموده و خواهان اصلاح این تصمیم غیر انسانی و غیر اخلاقی شد.

در همین راستا، احمد قویدل مشاور هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رونوشت این نامه به وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ارسال شده است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رسیدگی فوری، تصویر این نامه برای سخنگوی دولت نیز ارسال شده است.

وی افزود: در این نامه، ابعاد غیرانسانی و غیراخلاقی عدم تمکین سازمان تأمین اجتماعی از مصوبه شورای عالی بیمه به طور دقیق تشریح شده و نتایج این تصمیم هم‌سنگ با تحریم‌هایی دانسته شده است که پیش‌تر منجر به عدم دسترسی بیماران هموفیلی به پنج قلم داروی حیاتی شده بود.

قویدل ادامه داد: متأسفانه این واقعیت تلخ وجود دارد که یک سازمان بیمه‌گر، در چارچوب حل مشکلات مالی خود با دولت، سلامت بیماران از جمله بیماران هموفیلی را گروگان گرفته است. در فهرست داروهایی که سازمان تأمین اجتماعی افزایش قیمت آنها را تأیید نکرده، یک قلم داروی حیاتی بیماران هموفیلی وجود دارد که عدم دسترسی به آن می‌تواند جان این بیماران را به طور جدی به خطر بیندازد.

مشاور هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران همچنین گفت: روز گذشته به مناسبت هفته پژوهش، مراسمی برای تقدیر از پژوهشگران برتر در وزارت رفاه برگزار شد که در حاشیه آن فرصتی فراهم شد تا با وزیر رفاه گفتگو کنم. ایشان عنوان کرد نامه مدیرعامل کانون هموفیلی را مطالعه کرده و موضوع را به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارجاع داده است.

قویدل افزود: نکته قابل توجه این بود که وزیر رفاه عنوان کرد در گفتگو با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وی از این اقدام اظهار بی‌اطلاعی کرده است. از یک سو، این بی‌اطلاعی بالاترین مقام سازمان، با توجه به ابعاد فاجعه‌بار این تصمیم، می‌تواند امیدوارکننده باشد.

وی در پایان تأکید کرد: به هر حال، از تاریخ ۳۰ آذر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع مطلع شده و باید امیدوارانه منتظر ماند که این تصمیم هرچه سریع‌تر اصلاح شود تا سازمان تأمین اجتماعی، پس از تحریم پنج قلم داروی بیماران هموفیلی توسط آمریکا و متحدانش، به تحریم‌کننده داخلی ششمین داروی حیاتی این بیماران آن‌هم داروی تولید داخل نشود.