کد خبر 6698900
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۲
فیلم سیاست
جبران کسری حقوق کارکنان با کالابرگ
«قائمپناه» معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: کسری حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد را با کالابرگ جبران میکنیم.
مطالب مرتبط
بررسی معیشت و ارز در جلسه غیرعلنی مجلس؛ بودجه ۱۴۰۵ امروز تقدیم میشود
وزیر رفاه: مردم ۴۱ درصد اعتبار کالابرگشان را برنج خریدهاند
بررسی بازار کالاهای اساسی و نوسانات ارزی در نشست غیرعلنی مجلس
برچسبها
کالابرگ الکترونیک
کالابرگ
طرح کالابرگ
