دریافت 7 MB
کد خبر 6698900
  1. فیلم
  2. سیاست
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۲

جبران کسری حقوق کارکنان با کالابرگ

جبران کسری حقوق کارکنان با کالابرگ

«قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: کسری حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد را با کالابرگ جبران می‌کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید