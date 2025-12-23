بررسی بازار کالاهای اساسی و نوسانات ارزی در نشست غیرعلنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه ۲ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.



در این نشست قرار است گزارش اقدامات و تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت در زمینه حفظ قدرت خرید آحاد مردم، تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، چگونگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و نیز مدیریت نوسانات ارزی، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.



گفتنی است، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد و در جلسه عصر امروز، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می‌کند.