  1. سیاست
  2. مجلس
۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۷

بررسی بازار کالاهای اساسی و نوسانات ارزی در نشست غیرعلنی مجلس

بررسی بازار کالاهای اساسی و نوسانات ارزی در نشست غیرعلنی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز خود، وضعیت بازار کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت کالاها و مدیریت نوسانات ارزی را با حضور وزرای اقتصادی دولت بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه ۲ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

در این نشست قرار است گزارش اقدامات و تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت در زمینه حفظ قدرت خرید آحاد مردم، تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، چگونگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و نیز مدیریت نوسانات ارزی، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

گفتنی است، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد و در جلسه عصر امروز، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می‌کند.

کد خبر 6698849
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها