دریافت 5 MB کد خبر 6699010 https://mehrnews.com/x39X6w ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶ کد خبر 6699010 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶ تأکید چمران بر طرح مشخص برای بناهای کهنه شهری مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای ساختمانهای کهنه، مندرس و فرسوده شهری باید طرح مشخصی تهیه شود.
