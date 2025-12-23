دریافت 5 MB
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

تأکید چمران بر طرح مشخص برای بناهای کهنه شهری

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای ساختمان‌های کهنه، مندرس و فرسوده شهری باید طرح مشخصی تهیه شود.

