به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، امروز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، شهدای غزه، فلسطین، لبنان، یمن، شهدای امت اسلامی و شهدای نبرد ۱۲ روزه اخیر آغاز شد.

در ابتدای این جلسه، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با ارسال سلام و درود به روح مطهر امام خمینی (ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، ضمن خیرمقدم به اعضای شورا، آغاز جلسه را با یاد و نام خدا اعلام کرد.

وی با اشاره به سوم دی‌ماه، سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) در سال ۲۵۴ هجری قمری، این مناسبت را به همه مسلمانان و شیعیان تسلیت گفت و تأکید کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم رهرو واقعی این امامان بزرگوار باشیم و مسیر تلاش آنان در زنده نگه داشتن اسلام و خدمت به مردم را ادامه دهیم.

رئیس شورا در ادامه با اشاره به چهارم دی‌ماه، سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، این عید را به همه مسیحیان تبریک گفت و افزود: حضرت مسیح (ع) از پیامبران اولوالعزم الهی است و پیام اصلی ایشان صلح، دوستی و خدمت به انسان‌ها بوده است. متأسفانه امروز برخی دولت‌هایی که خود را مسیحی می‌دانند، به‌ویژه دولت آمریکا، با جنگ‌طلبی و تجاوز در نقاط مختلف جهان، رفتاری کاملاً مغایر با تعالیم حضرت مسیح (ع) دارند و این اقدامات هیچ ارتباطی با مسیحیت ندارد.

وی با اشاره به پنجم دی‌ماه، روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، گفت: علاوه بر زلزله، کشور با مخاطراتی همچون سیل، رانش زمین و فرونشست نیز مواجه است و لازم است همواره آمادگی لازم برای مقابله با این حوادث وجود داشته باشد. بهترین راه ایمن‌سازی، ساخت اصولی ساختمان‌ها از ابتداست و تجربه‌های جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی چهار سال گذشته در حوزه ایمنی و مقاوم‌سازی، خواستار ارائه گزارشی از سوی مسئولان ذی‌ربط درباره میزان ایمن‌سازی ساختمان‌ها شد و افزود: کشور از نظر دانش فنی و متخصصان در این حوزه کمبودی ندارد و می‌توان خسارات ناشی از بلایای طبیعی را به حداقل رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیلاب‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی که کشور نیازمند بارش باران است، نبود زیرساخت‌های مناسب موجب بروز خسارات گسترده در شهرها می‌شود و این مسئله نیازمند مدیریت اصولی و پیشگیرانه است.

رئیس شورا همچنین به اعتراضات مطرح‌شده درباره افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها اشاره کرد و تأکید کرد: هرگونه تغییر نرخ یا اضافه کردن خطوط بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود و سازمان تاکسیرانی موظف است به این موضوع رسیدگی کند. از آنجا که تغییری در قیمت بنزین تاکسی‌ها ایجاد نشده، دلیلی برای افزایش کرایه‌ها وجود ندارد و رانندگان موظف به اجرای نرخ‌های مصوب هستند.

وی افزود: شورای شهر نیز وظیفه نظارتی خود را در این زمینه انجام خواهد داد و در صورت مشاهده تخلف، موضوع به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود. رانندگان تاکسی از اقشار زحمتکش جامعه هستند، اما رعایت انصاف در دریافت کرایه‌ها ضروری است و قطعاً موجب برکت در کار آنان خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره وضعیت ساختمان‌های فرسوده و مندرس در سطح شهر اشاره کرد و گفت: شورای شهر و کمیسیون معماری و شهرسازی در حال پیگیری تهیه طرحی برای ساماندهی این ساختمان‌ها هستند. طبق قوانین موجود، شهرداری می‌تواند در خصوص ساختمان‌هایی که موجب آسیب به ایمنی و منظر شهری می‌شوند، اقدام قانونی انجام دهد.

وی با اشاره به وجود ساختمان‌های فرسوده در خیابان‌هایی مانند خیابان حافظ و اطراف میدان حسن‌آباد، اظهار کرد: برخی از این املاک به دلیل مشکلات حقوقی و وراثتی رها شده‌اند که در این موارد، ورود قوه قضائیه برای حل اختلافات ضروری است، اما مالکان املاکی که مشکل حقوقی ندارند، باید نسبت به نوسازی و همکاری با شهرداری اقدام کنند.

در پایان، رئیس شورا ابراز امیدواری کرد که با همکاری شورا، شهرداری و شهروندان، طرحی جامع برای اجرای قانون و ساماندهی ساختمان‌های فرسوده تدوین و اجرا شود.

