فعالیت خودروهای سواری‌ اینترنتی بدون نظارت شهرداری قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در آغاز سیصد و هشتادو دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جلسات شورا طبق روال روزهای یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود، گفت: در دستور جلسه امروز ابتدا گزارش عملکرد مالی مهمان به‌علاوه ماه‌های گذشته به‌صورت کلی توسط خزانه‌دار شورا قرائت خواهد شد. پس از آن چند موضوع مربوط به حسابرسی در دستور کار قرار دارد و در صورت رسیدن به زمان، تعدادی نامگذاری معابر نیز بررسی می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تماس‌های مکرر کارکنان شهرداری تهران درباره ساعت کاری، اظهار کرد: تماس‌های فراوانی از سوی کارکنان شهرداری داشتیم مبنی بر اینکه با وجود مصوبه دولت، هنوز موضوع ساعت کاری به آن‌ها ابلاغ نشده است. باید توجه داشت که شهرداری تهران به دلیل ماهیت خود، وابستگی مستقیم ادارات دولتی را ندارد و بر اساس تصمیمات و صلاح‌دید خود می‌تواند درباره ساعت کار، کاهش یا افزایش آن و حتی تعیین کشیک‌ها تصمیم‌گیری کند؛ چرا که شرایط هر شهر ممکن است متفاوت باشد.

چمران افزود: در مصوبه دولت، عنوان شهرداری آمده بود، اما این موارد معمولاً به‌صورت کلی برای همه نهادها درج می‌شود. با این حال، شهرداری می‌تواند طبق روال گذشته در این زمینه تصمیم بگیرد. شورای شهر نیز همچنان طبق روال گذشته با شهرداری هماهنگ خواهد بود.

وی همچنین به موضوع واگذاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: جلساتی در این خصوص برگزار شده است و هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست، اما امیدواریم به جای خوبی برسد و خبر خوشی داشته باشیم. تلاش ما این است که واگذاری به‌صورت منطقی و قانونی انجام شود. بر اساس قانون اساسی، این واگذاری باید صورت بگیرد و اصل موضوع قطعی است، اما سازوکار آن نیازمند همکاری دولت و سازمان‌های مربوطه است.

رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای سواری اینترنتی پرداخت و تصریح کرد: ما بارها گفته‌ایم که وضعیت فعلی فعالیت این سواری‌های اینترنتی که تاکسی محسوب نمی‌شوند و هیچ ارتباطی با شهرداری، شورا یا سازمان تاکسیرانی ندارند، قابل قبول نیست. باید نهادی وجود داشته باشد که این فعالیت‌ها را کنترل و نظارت کند، اما تاکنون چنین نظارتی به‌درستی انجام نشده است.

چمران ادامه داد: اعتراض خود را نسبت به این وضعیت اعلام کرده‌ایم و همچنان نیز اعتراض داریم، اما در حال حاضر که این افراد مشغول فعالیت هستند، مزاحم شغل آن‌ها نمی‌شویم. با این حال، تاکسی‌های دارای مجوز موظف به رعایت نرخ مصوب هستند و اجازه افزایش نرخ ندارند. سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد آن‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به نامشخص بودن مرجع نظارتی تاکسی‌های اینترنتی گفت: هنوز مشخص نیست این فعالیت‌ها زیر نظر کدام نهاد است؛ عده‌ای می‌گویند وزارت ارتباطات، عده‌ای وزارت کشور و هر بار هم تکذیب می‌شود. چرا بعد از چند سال هنوز این موضوع مشخص نشده است؟ این سوال مردم است و باید دولت پاسخ بدهد. ما به اندازه کافی این موضوع را هم در صحن شورا، هم به رسانه‌ها و هم با مکاتبات رسمی پیگیری کرده‌ایم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به برخی فعالیت‌های بدون مجوز در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: گاهی می‌بینیم برخی کسب‌وکارها بدون هماهنگی، وارد حوزه‌هایی مانند جمع‌آوری پسماند می‌شوند. کمک به کسب‌وکار باید به کسب‌وکار واقعی باشد، نه اینکه هر روز یک فعالیت جدید بدون ضابطه در شهر شکل بگیرد.

چمران در ادامه با اشاره به برنامه تبدیل برخی پادگان‌های بزرگ تهران به فضای سبز، گفت: پنج پادگان بزرگ تهران قرار است به فضای سبز تبدیل شود و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر پرهیز از تقابل میان شورا و شهرداری تصریح کرد: تقابل میان شورا و شهرداری مانند سم برای شهر و مردم است و هیچ‌کس حق ندارد چنین فضایی ایجاد کند. اگر انتقادی وجود دارد، باید با اسناد و مدارک کامل مطرح شود. صحبت‌های احساسی، شعاری و رسانه‌ای بدون پشتوانه، به شهر آسیب می‌زند و اجازه نخواهیم داد چنین روندی ادامه پیدا کند.