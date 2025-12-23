حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه جمعی از مدیران این مرکز، با حضور در دفتر جامعه مدرسین با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری ضمن تقدیر از اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ارائه خدمات قضائی مختلف به مردم، ابراز داشت: امیدوارم روز به روز بر توفیقات شما افزوده شود و به اهداف الهی مد نظر خود برسید.

وی با بیان اینکه تلاش برای حق جلوه دادن باطل در واقع دفاع از باطل است، اظهار داشت: وکلا قبل از قبول پرونده باید بررسی کنند که آیا حقی وجود دارد یا خیر. اینکه وکیل صرفاً به خاطر پول، پرونده‌ای را در دست بگیرد با تعالیم دینی ما سازگار نیست.

رئیس جامعه مدرسین خطاب به مسئولین مرکز وکلای قوه قضائیه ابراز کرد: باید خدمات خود را به مردم و به ویژه افرادی که توان مالی ندارند اطلاع رسانی کنید و از امکانات صدا و سیما و فضای مجازی برای احقاق حقوق مردم استفاده نمائید.

وی فلسفه تشکیل مرکز وکلا را کمک به قوه قضائیه و تلاش برای حفظ کیان نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار کرد: شما به واسطه خدمات خود مسیر رسیدگی به دعاوی را آسان و کوتاه می‌کنید.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضائیه در عرصه بین‌المللی و طرح دعوا و شکایت علیه جنایتکاران بیان داشت: اگر از هر ده شکایت یکی هم به کرسی بنشیند، ارزش دارد.

وی با ترسیم این هدف که همه عدالت خواهان جهان از خدمات قضائی این مرکز بهره‌مند شوند، افزود: در این دنیا اگر فریادی برای مقابله با زورگویی‌ها و طمع‌ورزی‌ها بلند شود، باید به اطلاع همه عدالت‌خواهان جهان برسد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: جهان تشنه عدالت است و در هر نقطه از دنیا اگر بدانند که مجموعه‌ای وجود دارد که اگر حقی از کسی پایمال شود تا آخر برای دفاع از آن می‌ایستند، قطعاً به آن مراجعه خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر مردم بدانند که در این مرکز کار به نحو قوی و مستحکم رقم می‌خورد، به سراغ جای دیگری نخواهند رفت.

این استاد حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود ضمن تقدیر مجدد از عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان داشت: وظیفه ماست که در معرفی کار شما هر تلاشی که از دستمان بر می‌آید انجام دهیم.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، گزارشی از عرصه‌های مختلف فعالیت این مرکز ارائه کرد.

فعالیت حدود ۱۴۰ هزار نفر در قالب وکیل، کارشناس و مشاور خانواده در این مرکز، وجود حدود ۸۸ رشته کارشناسی، فعال سازی سامانه مصیر به منظور بررسی و کاهش پرونده‌های طلاق، راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۲۹ برای ارائه خدمات قضائی رایگان به مردم، تولید برنامه کاربردی «حقوق عامه و امور اجتماعی» برای راهنمایی مردم در مسائل پرتکرار قضائی، خدمت رسانی حدود ۲۵ هزار وکیل در قالب طرح «با وکلا در مسجد»، انجام ۲۰ هزار کارشناسی برای مستندسازی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و ایفای نقش اثرگذار در صدور حکم تعقیب نتانیاهو و گالانت توسط دادگاه بین‌المللی لاهه، از جمله محورهای این گزارش بود.