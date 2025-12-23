به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و حرکت هدفمند به سوی حکمرانی قضائی هوشمند و داده‌محور، آموزشگاه مجازی خود را با هدف ارتقای سطح دانش فنی و مهارتی کارکنان عدلیه در حوزه سامانه‌های قضائی راه‌اندازی کرد.

این بستر آموزشی یکپارچه، با ارائه محتوای متنوع شامل آموزش‌های مکتوب، ویدئویی و چندرسانه‌ای، کارکردها، قابلیت‌ها و نحوه بهره‌برداری بهینه از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را به زبانی ساده، روان و قابل فهم برای قضات، کارکنان شعب و سایر کاربران عدلیه تبیین می‌کند.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده و هدفمند در حوزه فناوری اطلاعات بوده است. بهره‌برداری دقیق و اثربخش از سامانه‌های نوین قضائی، مستلزم روزآمدسازی مستمر دانش و مهارت کارکنان است. آموزشگاه مجازی مرکز با رویکردی کاربردی و نظام‌مند طراحی شده تا این نیاز حیاتی را به شکلی مؤثر و پایدار پاسخ دهد.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر ضرورت شتاب‌بخشی به هوشمندسازی قوه قضائیه و بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین، افزود: راه‌اندازی این آموزشگاه مجازی، یکی از گام‌های اساسی در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی مؤثر از فرآیندهای نوین قضائی است و زمینه را برای ارائه خدمات قضائی دقیق‌تر، سریع‌تر و با کیفیت بالاتر فراهم می‌سازد.

کاظمی‌فرد در پایان تأکید کرد: با توسعه و تکمیل این بستر آموزشی، سطح بهره‌وری، دقت و کیفیت ارائه خدمات قضائی ارتقا یافته و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در خدمت تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم قرار خواهد گرفت. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه متعهد است با پیگیری مستمر توسعه این آموزشگاه و افزودن محتوای جدید و به‌روز، نقش خود را در تحقق «حکمرانی قضائی هوشمند و داده‌محور» بیش از پیش ایفا کند.