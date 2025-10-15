به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر الزام دستگاه قضا به هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در عدلیه، همایش عدالت هوشمند به‌منظور تبادل دانش، معرفی نوآوری‌ها، ارتقا شفافیت و کارآمدی و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه در مسیر تحقق قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان قضائی و دولتی از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و محمد صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضائیه، برگزار گردید، از تعدادی از سامانه‌های نوین دستگاه قضا معرفی و رونمایی شد.

سامانه خودکاربری دانش‌آموختگان حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی به عدالت، سامانه ملی آراء قضایی به‌منظور ارتقا شفافیت حقوقی و سامانه تحلیل نظام‌مند داده‌های قضایی در جهت استفاده از رویکردهای نوین برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله سامانه‌های نوین عدلیه هستند که در این همایش مورد رونمایی قرار گرفتند.

همچنین در این همایش، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور اشتراک‌گذاری داده‌ها، از جمله بیش از ۱۰ میلیون از آراء قضایی گمنام‌سازی شده جهت بهره‌برداری پژوهشی جامعه علمی و دانشگاهی کشور با هدف تحقق حکمرانی علمی و داده‌محور منعقد خواهد شد.