پولادی: بهبود معیشت مردم مستلزم کنترل نقدینگی و حمایت از تولید است

کامران پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای بهبود معیشت مردم، گفت: ما باید کاری کنیم که آرامش برای مردم ایجاد شود، نه اینکه با اقدامات ناهماهنگ آرامش آن‌ها از بین برود. باید مصوبات و تصمیماتی که از سوی مجلس تأیید می‌شوند، توسط دولت اجرا شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت هماهنگی در بدنه اقتصادی کشور، در جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت مقرر شد رؤسای چند کمیسیون و تیمی از دولت یک کارگروه مشترک تشکیل دهند تا همه مباحث اقتصادی در آن جمع‌آوری شود و یک سخنگو و دبیر برای انعکاس تصمیمات تعیین شود. این اقدام باعث می‌شود که نمایندگان و مردم از اتفاقات اقتصادی آگاه باشند و دیگر خبری پس از رخ دادن تصمیمات منتشر نشود.

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: معیشت مردم تحت تأثیر دو عامل اصلی است؛ تحریم‌ها و مسائل داخلی کشور. نقش تحریم‌ها در اقتصاد غیرقابل انکار است، اما مهم‌تر مسائل داخلی ماست. برای بهبود معیشت، باید جلوی نقدینگی‌های غیرقابل کنترل و حتی تولید بی‌رویه اسکناس گرفته شود و حمایت واقعی از تولید داخلی انجام شود.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته بر حمایت از تولید و جهش تولید تاکید داشته‌اند و شعار امسال نیز سرمایه‌گذاری برای تولید بود. این شعار باید به معنای واقعی در عرصه تولید عملیاتی شود. حمایت از تولید باعث ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و ارتقای ارزش پول ملی می‌شود و این اهداف، راهکار اصلی برای بهبود معیشت مردم است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: با هماهنگی بین مجلس و دولت و اجرای دقیق مصوبات، می‌توانیم آرامش اقتصادی را به مردم بازگردانیم و مسیر حمایت از تولید و ارتقای معیشت خانواده‌ها را هموار کنیم.