دستگیری فردی به دلیل اقدامات ضد امنیتی در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، دادستانی قرچک در استان تهران اعلام کرد که یک فرد متهم به انجام اقدامات ضد امنیتی و وابسته به جریانها و گروهکهای خارجنشین، با تلاش نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران بازداشت شده است.
در بیانیه رسمی دادستانی قرچک آمده است: با تلاش و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در معاونت اطلاعات سپاه شهرستان، یک نفر از عناصر ناامنساز وابسته به جریانات و گروهکهای خارجنشین که اقدامات ضد امنیتی در سطح شهرستان انجام میداد، شناسایی و بازداشت شد.
دادستانی قرچک تأکید کرده است: امنیت کشور خط قرمز قوه قضائیه است و امروز امنیت کشور را مرهون الطاف الهی، عنایات اهل بیت (ع) و زحمات شبانهروزی و بیمنت سربازان جان بر کف انقلاب اسلامی و حضرت صاحب الزمان (ارواحنا فداه) هستیم.
جزئیات بیشتری از هویت متهم، نوع اقدامات ضد امنیتی یا گروهکهای مرتبط منتشر نشده است.
