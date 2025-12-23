  1. استانها
  2. تهران
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

دستگیری فردی به دلیل اقدامات ضد امنیتی در قرچک

قرچک- دادستانی قرچک در استان تهران اعلام کرد که یک فرد متهم به انجام اقدامات ضد امنیتی و وابسته به جریان‌ها و گروهک‌های خارج‌نشین، با تلاش نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران بازداشت شد.

در بیانیه رسمی دادستانی قرچک آمده است: با تلاش و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در معاونت اطلاعات سپاه شهرستان، یک نفر از عناصر ناامن‌ساز وابسته به جریانات و گروهک‌های خارج‌نشین که اقدامات ضد امنیتی در سطح شهرستان انجام می‌داد، شناسایی و بازداشت شد.

دادستانی قرچک تأکید کرده است: امنیت کشور خط قرمز قوه قضائیه است و امروز امنیت کشور را مرهون الطاف الهی، عنایات اهل بیت (ع) و زحمات شبانه‌روزی و بی‌منت سربازان جان بر کف انقلاب اسلامی و حضرت صاحب الزمان (ارواحنا فداه) هستیم.

جزئیات بیشتری از هویت متهم، نوع اقدامات ضد امنیتی یا گروهک‌های مرتبط منتشر نشده است.

