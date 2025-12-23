  1. اقتصاد
رشد پرقدرت شاخص‌های بورس و فرابورس در دومین روز زمستان

بازار سرمایه امروز با جهش قابل‌توجه شاخص‌های اصلی همراه بود؛ شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۸ هزار واحدی و شاخص کل فرابورس با افزایش ۳۳۱ واحدی بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با رشد ۲۸,۰۶۳ واحدی در سطح ۳,۹۳۷,۱۸۸.۷۶ واحد تثبیت شد. شاخص کل هم‌وزن نیز با جهشی ۱۱,۷۶۰ واحدی به عدد ۱,۱۰۱,۴۷۴.۵۵ واحد رسید که بیانگر رشد همگن در کلیت نمادها و افزایش تقاضا در گروه‌های مختلف بازار است.

ارزش بازار بورس تهران امروز به ۱۱۷,۹۹۹,۸۸۶ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد به ۱۸۶,۲۵۲ میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز ۳۵.۹۴۲ میلیارد سهم بود و ۶۱۷,۹۷۴ معامله در بازار نقدی ثبت شد.

در فرابورس ایران، شاخص کل با رشد ۳۳۱.۲۸ واحدی در سطح ۳۳,۱۵۶.۳۷ واحد ایستاد. ارزش بازار بازارهای اول و دوم فرابورس به ۱۸,۲۶۰,۰۵۴ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴,۰۹۸,۸۲۹ میلیارد تومان رسید.

معاملات امروز فرابورس با ثبت ۷۹۰,۶۰۱ معامله و ۱۵.۴۳۵ میلیارد سهم انجام شد. رکورد اصلی روز را ارزش معاملات فرابورس زد که با رقم ۱,۴۲۶,۷۴۱ میلیارد تومان، یکی از بالاترین سطوح ماه‌های اخیر را به نام خود ثبت کرد.

این رشد همزمان شاخص‌های کل و هم‌وزن در هر دو بازار، از تقویت جریان نقدینگی و حضور پررنگ تقاضای سرمایه‌گذاران حکایت دارد؛ عاملی که تحت تأثیر تحرکات مثبت گروه‌های بزرگ و افزایش ارزش معاملات، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را صعودی‌تر کرده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

