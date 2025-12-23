به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران در ساعت ابتدایی آغاز دادوستدها با برتری تقاضا بر عرضه و ادامه مسیر صعودی شاخص‌ها همراه شد؛ بازاری که از همان شروع کار، نشانه‌هایی از حضور فعال معامله‌گران در نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش را به نمایش گذاشت و فضای مثبتی را در کلیت معاملات رقم زد.

شروعی مثبت برای شاخص کل

بر اساس داده‌های معاملاتی، بازار نقدی بورس تهران در ساعت ۰۹:۴۶:۰۲ در وضعیت باز قرار داشت. در این مقطع، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۱۴۸۱۱.۶۸ واحدی نسبت به روز معاملاتی قبل، به عدد ۳,۹۲۳,۹۳۷.۷۱ واحد رسید.

در جریان معاملات امروز، بیشترین سطح ثبت‌شده شاخص کل ۳,۹۲۴,۲۸۶.۶۳ واحد و کمترین مقدار آن ۳,۹۱۴,۴۰۳.۶۲ واحد بود. رشد ۰.۳۸ درصدی شاخص کل نشان می‌دهد که بازار از همان دقایق ابتدایی با رویکردی مثبت آغاز به کار کرده و تقاضا در بسیاری از نمادهای اثرگذار فعال بوده است.

حرکت همزمان شاخص هم‌وزن

در ادامه معاملات، شاخص کل هم‌وزن نیز مسیر صعودی را دنبال کرد و با افزایش ۸۳۴۰.۶۸ واحدی در سطح ۱,۰۹۸,۰۵۵.۲۵ واحد قرار گرفت. بیشترین مقدار این شاخص ۱,۰۹۹,۱۱۱.۷۶ واحد و کمترین سطح آن ۱,۰۹۷,۶۷۷.۷۵ واحد به ثبت رسید.

رشد ۰.۷۷ درصدی شاخص هم‌وزن بیانگر آن است که علاوه بر نمادهای بزرگ، بخش قابل توجهی از نمادهای کوچک و متوسط بازار نیز با افزایش قیمت همراه بوده‌اند و جریان صعودی محدود به چند نماد شاخص‌ساز نشده است.

همزمان، شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۲۶۰۳.۵۳ واحدی به عدد ۶۸۹,۷۳۱.۳۷ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۴۱۵۵.۴۷ واحدی در سطح ۵۴۷,۰۷۰.۵۸ واحد ایستاد که از رشد هماهنگ قیمت‌ها در بازار خبر می‌دهد.

نقش مؤثر سهام شناور و وضعیت بازارها

شاخص آزاد شناور نیز امروز با افزایش ۱۶۰۷۳.۲۱ واحدی به سطح ۴,۸۹۴,۱۳۲.۶۸ واحد رسید. بیشترین مقدار این شاخص ۴,۸۹۴,۴۴۴.۴۱ واحد و کمترین مقدار آن ۴,۸۸۰,۲۶۳.۲۸ واحد گزارش شد؛ آماری که نشان می‌دهد سهام با درصد شناوری بالاتر، نقش قابل توجهی در رشد شاخص کل داشته‌اند.

در تفکیک بازارها، شاخص بازار اول با افزایش ۱۵۰۶۰.۴۷ واحدی به عدد ۳,۱۷۳,۰۵۴.۱۵ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۱۶۷۹۱.۱۲ واحدی در سطح ۶,۹۷۵,۳۹۷.۰۹ واحد قرار گرفت.

ارزش بازار و آمار معاملات

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارزش بازار بورس تهران به ۱۱۷,۶۰۳,۲۶۴.۳۱۳ میلیارد تومان رسید.

تا این لحظه، ۱۹۷,۲۰۷ معامله در بازار انجام شده و ارزش معاملات به ۵۰,۸۱۲.۶۸۶ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین حجم معاملات برابر با ۹.۴۸۷ میلیارد سهم ثبت شد که حکایت از تحرک مناسب سرمایه و گردش قابل توجه معاملات در ساعات ابتدایی بازار دارد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای بزرگ بازار، نماد شپدیس با قیمت پایانی ۴۱۸,۲۵۰ ریال و اثر مثبت ۲۲۹۲.۳۷ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا کرد.

پس از آن، نمادهای فارس با اثر ۱۳۳۴.۷۲ واحد، جم با اثر ۱۱۲۳.۱۶ واحد، فملی با اثر ۱۰۵۱.۰۹ واحد، تاصیکو با اثر ۹۲۳.۴۶ واحد و کگل با اثر ۹۰۷.۴۴ واحد از دیگر نمادهای اثرگذار مثبت بازار بودند.

در مقابل، نماد وغدیر با اثر منفی ۱۰۰۹.۰۵ واحدی بیشترین فشار کاهشی را بر شاخص کل وارد کرد.

نمادهای پرتراکنش بورس تهران

بر اساس تعداد معاملات، نماد وتجارت با ثبت ۱۳,۱۱۱ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بورس تهران بود. پس از آن، وغدیر با ۷,۸۲۲ معامله، وبملت با ۷,۵۴۴ معامله، خودرو با ۵,۴۷۸ معامله، داترا با ۴,۵۵۹ معامله، وپارس با ۳,۹۶۰ معامله و فملی با ۳,۵۶۲ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این آمار نشان می‌دهد گروه‌های بانکی، خودرویی و کالایی همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار دارند.

وضعیت معاملات فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز معاملات با روندی مثبت دنبال شد. بازار نقدی فرابورس در ساعت ۰۹:۴۶:۰۲ باز بود و شاخص کل فرابورس با افزایش ۲۶۰.۵۳ واحدی به عدد ۳۳,۰۸۵.۶۳ واحد رسید.

بیشترین مقدار این شاخص ۳۳,۱۳۶.۳۹ واحد و کمترین سطح آن ۳۳,۰۴۳.۹۹ واحد ثبت شد و رشد آن معادل ۰.۷۹ درصد بود.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۸,۲۲۱,۵۹۶.۹۶۳ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴,۰۹۰,۹۹۰.۶۱۸ میلیارد تومان رسید.

تا این لحظه، ۲۹۸,۹۰۸ معامله در فرابورس انجام شده و ارزش معاملات برابر با ۳۷,۴۵۰.۰۸۱ میلیارد تومان بوده است. همچنین حجم معاملات به ۴.۷۴۳ میلیارد سهم رسید.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

شاخص کل هم‌وزن فرابورس با افزایش ۱۶۶۷.۸۹ واحدی به سطح ۱۸۴,۹۵۲.۸۲ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۴۵۹.۵۵ واحدی عدد ۵۰,۹۵۹.۹۳ واحد را ثبت کرد.

در این بازار، نماد نیشکر با اثر مثبت ۳۶.۳۲ واحدی، فزر با ۲۹.۴۲ واحد و آریا با ۱۸.۷۳ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص فرابورس داشتند، در حالی که هرمز با اثر منفی ۱۴.۱۶ واحدی بیشترین فشار کاهشی را وارد کرد.

بر اساس تعداد معاملات، نماد هانیکو با ۱۶۲,۷۵۷ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. پس از آن، کوچین با ۹,۷۰۵ معامله، فزر با ۷,۲۲۲ معامله، وگردش با ۶,۴۶۰ معامله، کیمازی با ۴,۴۹۱ معامله، کیسون با ۲,۸۰۶ معامله و خاور با ۱,۳۲۵ معامله در رده‌های بعدی قرار گرفتند.