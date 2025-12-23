به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تخصصی «فقه‌پژوهی و افق‌های آینده» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۱ در مشهد، مدرسه علمیه عالی نواب، سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

این کارگاه با محوریت تبیین رویکردهای نوین و آینده‌پژوهانه در فقه و اصول، به آموزش مهارت مسئله‌یابی علمی و روش‌های شناسایی مسائل نوپدید در این دو علم می‌پردازد و درصدد ارتقای توانمندی طلاب در پژوهش روشمند و هدفمند است. همچنین آگاهی‌بخشی نسبت به خلأها، نیازها و زمینه‌های مغفول پژوهشی، ترسیم افق‌های پیش‌روی پژوهش‌های فقهی و اصولی متناسب با تحولات علمی و اجتماعی، و ایجاد انگیزه برای نوآوری و تولید آثار علمی مسئله‌محور از دیگر اهداف این کارگاه عنوان شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، از مزایای این کارگاه می‌توان به اعطای گواهینامه معتبر از سوی پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، اهدای جوایز ارزنده به برترین آثار و ارسال مقالات برگزیده جهت بررسی و چاپ در نشریات علمی اشاره کرد.

ثبت‌نام در این کارگاه تا ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه از طریق نشانی https://h-navvab.ir/kargah-fiqh امکان‌پذیر است.

شرکت در کارگاه منوط به ثبت‌نام بوده و همراه داشتن لپ‌تاپ، اینترنت پرسرعت و حساب جیمیل الزامی است.