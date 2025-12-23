طراح: سعید همتی کد خبر 6699356 https://mehrnews.com/x39Xfz ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶ کد خبر 6699356 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶ آمار تلفات و حوادث ترافیکی در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۴ آمارهای پلیس نشان میدهد تعداد تصادفات ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه افزایش ۱۱ درصدی داشته است. کپی شد مطالب مرتبط تصادف نیسان و کامیون در محور عباسآباد-میامی؛ راننده جوان قطع عضو شد طرح زمستانی پلیس راه همدان با پوشش ۵۷۰۰ کیلومتر از جادهها آغاز شد برچسبها سانحه تصادف تصادفات رانندگی تصادفات جاده ای
