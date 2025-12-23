به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان سرمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در رزمایش طرح زمستانی استان همدان که با حضور مسئولان استانی در محل فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، با اشاره به آغاز اجرای طرح زمستانی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: طرح زمستانی پلیس راه استان همدان از ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه به مدت حدود سه ماه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به گستره اجرای این طرح افزود: طرح زمستانی با مشارکت همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در معابر شهری و برون‌شهری و در ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راه‌های شریانی استان اجرا می‌شود و ۴۵ نقطه برف‌گیر و صعب‌العبور از جمله گردنه اسدآباد و گردنه آوج تحت پوشش کامل قرار دارند.

وی هدف اصلی این طرح را افزایش ایمنی، ایجاد نظم و انضباط ترافیکی، پیشگیری از حوادث رانندگی، جلوگیری از انسداد جاده‌ها و ارائه خدمات امدادی به‌موقع عنوان کرد و گفت: نیروهای پلیس، راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی با هماهنگی کامل به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود.

سرهنگ سرمدی با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات به‌کارگرفته‌شده در طرح زمستانی بیان کرد: پلیس راه استان با ۷۶ تیم خودرویی و ۲۲۵ نیروی انسانی، پلیس راهور با ۵۷ تیم و ۲۲۰ نیرو و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ۵۵۷ راهدار، ۳۵ پایگاه راهداری، ۳۵۹ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و ذخیره ۷۵ هزار تن شن و نمک در این طرح مشارکت دارند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر با ۱۷ پایگاه ثابت و سه پایگاه موقت، اورژانس پیش‌بیمارستانی با ۷۲ پایگاه زمینی، یک پایگاه هوایی، دو اتوبوس‌آمبولانس و چهار موتورلانس و همچنین شرکت‌های امداد خودرو با ۲۸ اکیپ تخصصی آماده خدمت‌رسانی به شهروندان و مسافران هستند.

رئیس پلیس راه استان همدان از فعال‌سازی ۱۳۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف و نظارتی در جاده‌های استان خبر داد و افزود: این دوربین‌ها نقش مؤثری در کنترل هوشمند ترافیک، کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی راه‌ها دارند.

وی با اشاره به روند کاهشی تصادفات جاده‌ای در استان گفت: همدان طی سه سال اخیر جزو استان‌های برتر کشور در کاهش تصادفات بوده و در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز جان‌باختگان حوادث رانندگی حدود پنج درصد کاهش داشته است.

سرهنگ سرمدی این موفقیت را حاصل تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالیت منظم شورای ترافیک و قرارگاه کاهش تصادفات دانست و تأکید کرد: کاهش حوادث رانندگی مستلزم توجه هم‌زمان به مؤلفه‌هایی همچون جاده ایمن، سرعت مجاز، وسیله نقلیه ایمن، رفتار ترافیکی صحیح و مراقبت‌های پس از تصادف است.