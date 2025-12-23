مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، صبح سه شنبه وقوع یک حادثه رانندگی در محور عباس آباد- میامی به اورژانس اطلاع رسانی شد، ابراز داشت: یک خودرو نیسان محدوده ۱۰ کیلومتری عباس آباد واژگون شد.

وی ادامه داد: خودرو عبوری دیگری با منظور کمک به نیسان در حاشیه راه متوقف و لحظاتی بعد با تریلی به شدت برخورد کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شاهرود از مصدومیت شدید جوان ۲۶ ساله طی این حادثه خبر داد و گفت: متأسفانه این جوان دچار قطع عضو از ناحیه پا و خونریزی شده است.

عظیمی از اعزام دو تیم پایگاه اورژانس عباس آباد و میاندشت برای رسیدگی به این حادثه خبر داد و تصریح کرد: اورژانس هوایی نیز به این مأموریت اعزام و مصدوم به شاهرود انتقال یافت.

وی افزود: اقدامات پیش بیمارستانی با همراهی هلال احمر برای نجات این مصدوم به سرعت انجام گرفت.