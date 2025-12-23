برخورد پژو پارس و پراید در محور قم-کاشان ۵ مصدوم و یک فوتی داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گزارش یک سانحه تصادف اظهار کرد: در این سانحه دو خودرو پارس و پراید در کیلومتر ۵۵ اتوبان قم-کاشان ساعت ۸:۱٠ صبح دوم دی ماه رخ داد.

وی اظهار کرد: بلافاصله آمبولانس از پایگاه امیرکبیر از ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از مارال قم و همکاران هلال احمر، به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان تأکید کرد: متأسفانه یکی از مصدومین که خانم ۵۰ ساله بود، به علت شدت جراحت سرصحنه فوت شد و پنج مصدوم حادثه پس از دریافت کمک‌های اولیه توسط تیم فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

وی گفت: علت حادثه در دست بررسی می‌باشد.