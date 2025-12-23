به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی، با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و تربیت در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی، گفت: آینده انرژی کشور در دستان دانش‌آموزان امروز است و توسعه آموزش‌های مهارتی و کاربردی از مدرسه تا صنعت، مؤثرترین مسیر برای تحقق صرفه‌جویی هوشمندانه و توسعه پایدار به شمار می‌رود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در این آئین در راستای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی، با تأکید بر نقش آموزش در تحقق بهره‌وری پایدار، گفت: فرهنگ صرفه‌جویی باید از مدرسه و کلاس درس آغاز شود و در صنایع نفت و پتروشیمی به بلوغ برسد؛ چراکه دانش‌آموز امروز، نیروی متخصص و مدیر انرژی فرداست.

وی با بیان اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین ابزار صرفه‌جویی در انرژی است، افزود: هیچ تجهیز، فناوری یا سامانه‌ای به اندازه نیروی انسانی آموزش‌دیده و آگاه، در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری مؤثر نیست. این تفاهم‌نامه صرفاً یک همکاری اداری نیست، بلکه یک تعهد اجتماعی، سرمایه‌گذاری فرهنگی و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.

آذرکیش با اشاره به نگاه آینده‌محور این همکاری تصریح کرد: آینده انرژی کشور در دستان دانش‌آموزان امروز است و آموزش مفاهیم مرتبط با انرژی، بهره‌وری و مسئولیت اجتماعی از دوران تحصیل، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود. در همین راستا، توسعه آموزش‌های مهارتی و کاربردی با مشارکت صنعت پتروشیمی می‌تواند دانش‌آموزان را برای ورود آگاهانه و مؤثر به عرصه‌های تخصصی انرژی و صنعت آماده کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: صرفه‌جویی انرژی امروز از یک الزام ملی فراتر رفته و به یک آموزش مهارتی و دانشی تبدیل شده است. همکاری آموزش‌وپرورش با صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، این امکان را فراهم می‌کند تا آموزش‌ها از سطح نظری فراتر رفته و به مهارت‌های واقعی، مسئله‌محور و متناسب با نیاز صنعت تبدیل شوند.

وی با تأکید بر پیوند میان آموزش و صنعت انرژی اظهار کرد: دانش‌آموزی که امروز در بستر آموزش‌های مهارتی با مفاهیم انرژی و بهره‌وری آشنا می‌شود، فردا در جایگاه تکنسین، متخصص یا مدیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اتلاف انرژی و هزینه‌های صنعتی ایفا خواهد کرد. از این منظر، این تفاهم‌نامه پیوندی معنادار میان کلاس درس و صنعت انرژی است.

آذرکیش ورود صنایع پتروشیمی به حوزه آموزش را جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی صنعت نفت دانست و افزود: این مسئولیت، فراتر از تولید و سودآوری، به توانمندسازی نسل آینده و صیانت از منابع ملی می‌اندیشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مهارت‌محور، اثربخش و ماندگار منجر شود و گامی عملی در مسیر صرفه‌جویی هوشمندانه و آینده‌ساز برای صنعت نفت و پتروشیمی کشور باشد.