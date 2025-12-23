اختلاف بر سر زمان تذکرات در صحن شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و همزمان با بررسی گزارش حسابرسی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال بررسی گزارش حسابرسی سازمان بازنشستگی هستیم. چرا باید در مورد موضوع دیگری صحبت شود؟

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز ضمن تذکر به صادقی تأکید کرد که سخنان آقای امانی به پایان رسیده و دیگر در این خصوص بحثی نشود.

این موضوع با اعتراض علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز همراه بود. نادعلی گفت: چرا وقتی برخی دوستان وقت سه دقیقه‌ای را برای تذکرات رعایت نمی‌کنند و ۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه صحبت می‌کنند، تذکری به آنها داده نمی‌شود و به آنها اجازه صحبت داده می‌شود؟ ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم.

صادقی نیز خطاب به چمران اظهار کرد: آقای امانی در مورد موضوعی غیر از دستور جلسه سخن گفت؛ چرا وقتی بنده نسبت به این موضوع اعتراض کردم و تذکر آئین نامه‌ای دادم، شما عصبانی شدید؟

چمران هم گفت: بنده نسبت به موضوع تذکر دادم و صبحت های ایشان تمام شده بود.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا نیز با بیان اینکه وقتی می‌گوئیم آقای چمران را دوست داریم باید در اداره جلسه نیز به ایشان کمک کنیم، گفت: اینکه ما برخی موارد را رعایت نمی‌کنیم کمکی به اداره جلسه نمی‌کند. وقتی می‌گوئیم آقای چمران را دوست داریم باید در عمل هم این موضوع را نشان دهیم.

گفتنی است امروز برای چندمین جلسه متوالی، اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم رعایت زمان برای تذکرات و یا طرح مباحث بی ارتباط با دستور جلسه اعتراض کردند.