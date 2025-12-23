تربیت مدرس بازوی تحلیلی سابیر برای ورود هدفمند به بازارهای آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، نشست امضای قرارداد پروژه همکاری شرکت بین‌المللی سابیر با مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس، در محل این شرکت و با حضور دکتر مجید رسولی رئیس مرکز مطالعات آفریقا و مسعود کیان‌مهر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سابیر برگزار شد.

هدف از عقد این قرارداد، انجام پروژه‌ای با موضوع و مضمون بررسی ظرفیت‌های عمرانی ۵۴ کشور قاره آفریقا برای شرکت سابیر و همچنین تقویت پیوند دانشگاه و صنعت و توسعه همکاری‌های علمی–کاربردی میان طرفین اعلام شد.

در ادامه عنوان شد که این قرارداد به منظور شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی فرصت‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در کشورهای آفریقایی تنظیم شده است و بر مبنای آن، مرکز مطالعات آفریقا با اتکا به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و داده‌های تخصصی خود درباره اقتصاد، حکمرانی و شرایط محلی کشورهای آفریقایی، به‌عنوان بازوی تحلیلی و مشورتی شرکت سابیر ایفای نقش خواهد کرد و شرکت سابیر نیز به‌عنوان یکی از شرکت‌های باسابقه و فعال در حوزه پروژه‌های عمرانی و مهندسی، از این پشتوانه علمی و دانشگاهی برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر و حضور هدفمندتر در بازارهای آفریقایی بهره‌مند خواهد شد.

طرفین در پایان نشست، این همکاری را گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی دانش دانشگاهی و تجربه اجرایی و توسعه تعاملات سازنده ایران با قاره آفریقا ارزیابی کردند.