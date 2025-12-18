نقش کلیدی متاورس و نانوتکنولوژی در اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس در نهمین همایش ملی زیستفناوری در دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تخصص او در زیستفناوری محدود است، مروری بر روند تغییرات کلان فناوری در جهان ارائه کرد و گفت: امروز علم و فناوری محدود به رشتههای سنتی مانند مکانیک، برق و شیمی نیست و فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی و افزوده، متاورس، بلاکچین و نانوتکنولوژی، همه جنبههای زندگی، آموزش، پزشکی، علوم انسانی و اقتصادی را دگرگون کردهاند.
تحولات دیجیتال و اینترنت اشیا
رئیس دانشگاه تربیت مدرس به اینترنت اشیا (IoT) پرداخت و تأکید کرد: خانهها در ژاپن و کره از ۲۰-۳۰ سال پیش به اینترنت متصل شدهاند؛ حالا یخچال، کولر و اجاق گاز را از راه دور کنترل میکنیم.
وی واقعیت مجازی را فعالیتی سنگین دیجیتالی توصیف کرد که در همه حوزهها نفوذ میکند و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تغییر میدهد.
فناوریهای نوین از واقعیت مجازی تا نانوتکنولوژی؛ فرصتهای عظیم با هشدارهای جدی
رئیس دانشگاه تربیت مدرس بر نقش فناوریهای نوظهور از جمله واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، متاورس، بلاکچین، نانوتکنولوژی و زیستفناوری در آموزش، پزشکی، اقتصاد و سبک زندگی تأکید کرد و نسبت به پیامدهای منفی آنها مانند بیکاری گسترده، تسلط ماشین بر انسان و چالشهای ژنتیکی هشدار داد.
وی با اشاره به واقعیت مجازی (VR) گفت: این فناوری امکان تمرین و تجربه شرایط پیچیده مانند عمل جراحی را بدون مواجهه با خطر واقعی فراهم میکند. در واقعیت افزوده (AR) نیز میتوان محتوای دیجیتال را به محیط واقعی اضافه کرد، به گونهای که کاربران تجربهای نزدیک به واقعیت داشته باشند.
حجت همچنین متاورس را فضایی مجازی برای تعامل همگانی، بلاکچین را کلیدی در رمزارزها و نانوتکنولوژی را فناوری بررسی مواد در مقیاس نانو با ویژگیهای نوین معرفی کرد و زیستفناوری را عاملی تعیینکننده در آینده کشور دانست که نیازمند مدیریت دقیق فرصتها و ریسکهای آن است.
هشدارهای جدی و امید به مدیریت ریسک
رئیس دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: این فناوریها ارتباطات را تسریع و بیماریها را سریعتر درمان میکنند، اما خطرات جدی دارند: هوش مصنوعی میتواند بیکاری گسترده ایجاد کند و اگر بیش از حد رشد کند، تسلط ماشین بر انسان را رقم بزند.
حجت درباره زیستفناوری و نانوتکنولوژی گفت: این فناوریها امکان بررسی و کنترل خواص مواد در مقیاس بسیار کوچک را فراهم میکنند و میتوانند تحولات بزرگی در پزشکی، صنایع و علوم پایه ایجاد کنند، اما نیازمند مدیریت دقیق تبعات مثبت و منفی هستند. همانطور که فناوریهای گذشته مانند خودرو تبعات مثبت و منفی داشتند، امروز نیز باید از فرصتهای زیستفناوری حداکثر بهرهبرداری شود.
وی در پایان به اهمیت نقش دانشگاهها در فرهنگسازی و مدیریت مصرف منابع اشاره کرد و گفت: دانشگاهها باید با تولید، مدیریت و آموزش بهرهبرداری از فناوریهای نوین، پیشگام توسعه علمی کشور باشند و با کنترل ریسکها، از تبعات منفی احتمالی جلوگیری کنند.
نظر شما