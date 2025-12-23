به گزارش خبرنگار مهر، رضا حامی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دومین آزمون ورود به حرفه مهندسی ساختمان در سال جاری در روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دیماه مطابق رشته و آزمون موردنظر بهصورت متمرکز در مرکز استان و در محل دانشگاه لرستان برگزار میشود.
وی افزود: این آزمون در هفت رشته عمران، معماری، شهرسازی، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک و نقشهبرداری و همچنین در رشتههای ششگانه کاردانها و معماران تجربی برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آمار داوطلبان، گفت: در مجموع سه هزار و ۷۷۵ نفر در این آزمون ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۷۰۶ نفر خانم و سه هزار و ۶۹ نفر آقا هستند.
حامی، تصریح کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و ایمن آزمون پیشبینی شده و داوطلبان میتوانند با رعایت دستورالعملها در زمان مقرر در محل آزمون حضور یابند.
