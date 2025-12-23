  1. بین الملل
پلاکاردی که باعث بازداشت فعال سوئدی حامی فلسطین در لندن شد

فعال سوئدی حامی فلسطین به دلیل در دست داشتن پلاکاردی در لندن بازداشت شد که روی آن نوشته شده بود: من از زندانیان گروه اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم؛ من با نسل‌کشی مخالفم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «گرتا تونبرگ» فعال سوئدی حامی فلسطین امروز در لندن و در جریان یک تجمع اعتراضی حمایت از مردم مظلوم فلسطین بازداشت شد.

بر اساس اعلام این رسانه، این فعال سوئدی حامی فلسطین پس از آن بازداشت شد که پلاکاردی با این مضمون در دست داشت: من از زندانیان گروه Palestine Action (گروه اقدام برای فلسطین) حمایت می‌کنم. من با نسل‌کشی مخالفم.

پلیس لندن با طرح ادعایی مضحک و در راستای خوش خدمتی به اشغالگران صهیونیست، وی را به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت کرد.

این در حالیست که لندن گروه Palestine Action را به دلیل مواضع ضدصهیونیستی آن یک سازمان تروریستی می‌داند!

