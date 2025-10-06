تونبرگ: یک نسل‌ کشی در غزه درست مقابل چشمان ما در حال وقوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گرتا تونبرگ فعال سوئدی حامی فلسطین پس از رهایی از بازداشت نظامیان صهیونیست، امروز دوشنبه در فرودگاه الفتریوس ونیزلوس در شهر آتن پایتخت یونان در مراسم استقبال در سخنانی اعلام کرد: باور کنید می‌ توانم مدت زیادی در مورد بدرفتاری و سوء رفتارها در دوران حبس ام (از سوی اشغالگران صهیونیست) صحبت کنم. اما داستان این نیست. یک نسل‌ کشی درست مقابل چشمان ما در حال وقوع است، یک نسل‌ کشی به صورت زنده.

این فعال سوئدی در ادامه اضافه گرد: احدی حق ندارد بگوید که ما از آنچه اتفاق می‌ افتد آگاه نیستیم. هیچ‌ کس در آینده نمی‌ تواند بگوید که ما نمی‌ دانستیم. آنچه اینجا اتفاق افتاد این بود که اسرائیل، در حالی که به بدتر شدن و تشدید نسل‌ کشی و نابودی جمعی خود با نیت نسل‌ کشی ادامه می‌ دهد، تلاش می‌ کند تا کل جمعیت، یعنی کل یک ملت را در مقابل شما نابود کند.

گرتا تونبرگ سپس اضافه کرد: آنچه ما انجام دادیم، کمترین کاری بود که می‌ توان برای غزه انجام داد. مقامات ما تا زمانیکه جنگ را در غزه متوقف نکنند، نماینده واقعی مردم محسوب نمی‌ شوند.