به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که سفارت سوئد در اراضی اشغالی به وزارت خارجه این کشور ابلاغ کرده گرتا تونبرگ فعال سوئدی معروف در شرایط بسیار بدی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، تونبرگ در اتاقی به سر می برد که حشرات زیادی داشت و نظامیان صهیونیست مقادیر کافی آب و غذا در اختیار وی قرار نمی دادند.

در این گزارش به نقل از یک فعال سوئدی دیگر آمده است که نظامیان صهیونیست موهای گرتا را کشیده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجبور کردند پرچم رژیم جعلی را ببوسد! آنها هر کاری که می توانستند کردند تا به اصطلاح دیگران را بترسانند.

لازم به ذکر است که نظامیان صهیونیست در جریان حمله به کشتی های ناوگان صمود گرتا را به همراه صدها فعال دیگر بازداشت کردند.