افشای اسناد محرمانه؛ «بوش» روسیه را «بخشی از غرب» دانسته بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس اسناد محرمانه دولت آمریکا که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده است، «جورج بوش» پسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سال ۲۰۰۱ میلادی، روسیه را بخشی از جهان غرب دانسته بود.

بر اساس این گزارش، بوش پسر این اظهارات را در جریان دیدار با رئیس‌جمهور روسیه در ژوئن ۲۰۰۱ در اسلوونی مطرح کرده است. وی همچنین این نشست را «مهم‌ترین مرحله در مسیر فعالیت‌های بین‌المللی خود» توصیف کرده بود.

انتشار این اسناد در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط مسکو و واشنگتن در سال‌های اخیر به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود رسیده و دو طرف یکدیگر را به تهدید امنیت بین‌المللی متهم می‌کنند.

دیدار سال ۲۰۰۱ بوش و پوتین در ابتدای ریاست‌جمهوری هر دو طرف برگزار شد و در آن مقطع، آمریکا تلاش داشت روسیه پساشوروی را در ساختارهای سیاسی و امنیتی غرب ادغام کند. با این حال، اختلافات راهبردی، گسترش ناتو به شرق، بحران اوکراین و تحولات سال‌های اخیر، مسیر روابط دو کشور را به‌طور کامل تغییر داده و فضای تقابل جایگزین همکاری شده است.