ضوابط جدید انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان پیام نور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظلومیان با بیان اینکه انتظام‌بخشی به امور تحصیلی دانشجویان و ایجاد نظم و انسجام در برنامه‌ریزی ترمی مراکز و واحدهای دانشگاهی از اولویت‌های اصلی دانشگاه پیام‌نور است، اظهار کرد: این تصمیم با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های آموزشی و در راستای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه اتخاذ شده است.

وی افزود: بر اساس صورت‌جلسه شورای آموزشی دانشگاه، ضوابط مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان برای اجرا از نیمسال دوم سال تحصیلی آینده ابلاغ شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور تصریح کرد: امکان حذف و اضافه دروس صرفاً برای دانشجویانی فراهم است که پیش از آغاز نیمسال تحصیلی و در موعد مقرر، مطابق تقویم آموزشی و اطلاعیه‌های رسمی دانشگاه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب واحد اقدام کرده باشند.

مظلومیان ادامه داد: در بازه زمانی حذف و اضافه، هر دانشجو مجاز است حداکثر چهار عنوان از دروس انتخاب‌شده خود را حذف و حداکثر چهار عنوان درس جدید اضافه کند، مشروط بر آنکه حداقل و حداکثر تعداد واحدهای مجاز مندرج در آئین‌نامه آموزشی به‌طور کامل رعایت شود.

وی با تأکید بر تسهیل امور آموزشی دانشجویان خاطرنشان کرد: تغییر گروه درسی در زمان حذف و اضافه، جزو تعداد عناوین دروس حذف یا اضافه‌شده محسوب نمی‌شود و دانشجویان می‌توانند بدون محدودیت از این امکان استفاده کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور در پایان گفت: این ضوابط به‌منظور آگاهی و اطلاع‌رسانی کامل، از طریق پورتال رسمی و به‌ویژه در ایام امتحانات پایان نیمسال، به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه خواهد رسید.