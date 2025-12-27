  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد منتشر شد

بر اساس تقویم آموزشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه زمان‌بندی آموزشی نیم‌سال دوم (بهمن‌ماه) رشته‌های غیرپزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق این تقویم، ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان از ۲۹ دی‌ماه تا ۹ بهمن‌ماه انجام می‌شود و کلاس‌های درسی از ۱۸ بهمن‌ماه آغاز خواهد شد. همچنین بازه حذف و اضافه در نیم‌سال دوم از ۲۵ تا ۳۰ بهمن‌ماه در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی، فرآیندهای آموزشی در سامانه آموزشیار از ۳ اردیبهشت‌ماه فعال بوده و کلاس‌های درسی نیم‌سال دوم در تاریخ ۲۱ خردادماه به پایان می‌رسد.

امتحانات پایان‌ترم نیم‌سال دوم نیز از ۲۳ خردادماه آغاز شده و تا ۱۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

این تقویم مربوط به کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های غیرپزشکی است.

کد خبر 6702946
شبنم درخشان

