دبیر دومین جشنواره فیلم اقوام ایرانی معرفی شد

دبیر دومین جشنواره فیلم اقوام ایرانی معرفی شد

مهدی حیدری دبیر دومین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مهدی حیدری به عنوان دبیر دوره دوم جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی معرفی شد.

مهدی حیدری متولد ۱۳۵۹ در تبریز، مدرس دانشگاه، دارای تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینما، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و دکتری مدیریت رسانه است. وی همچنین ریاست انجمن سینماگران، تهیه‌کنندگی و کارگردانی چند فیلم داستانی و مستند به همراه داوری جشنواره‌های مختلف را در کارنامه خود دارد.

دوره دوم این رویداد سینمایی، با نگاه و تمرکز ویژه بر اهمیت همبستگی ملی، کشف استعدادهای بومی مناطق قوم‌نشین و آثاری که در سایر جشنواره‌های ملی و بین‌المللی فرصت حضور پیدا نکرده‌اند، در پنج بخش اصلی؛ سینمای ایران، فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر در تهران برگزار خواهد شد.

ندا زنگینه

