به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهر تهران؛ نشست تخصصی «مبلمان شهری تعاملی و فعال» با حضور مدیران شهری، استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد و بر ضرورت تحول در نگاه به مبلمان شهری و عبور از عناصر صرفاً ایستا به فضاهایی پویا، تجربه‌محور و مشارکت‌پذیر تاکید شد.

در این نشست مبلمان شهری فراتر از یک عنصر تزئینی یا عملکردی معرفی شد. عناصری که با ایجاد تعامل، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت پیوند شهروندان با فضاهای عمومی، می‌توانند نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری ایفا کنند.

سخنرانان با اشاره به تغییر سبک زندگی و نیازهای نوین شهرنشینی، «تجربه زیسته شهر» را محور اصلی طراحی فضاهای عمومی دانستند و بر لزوم توجه به رفتار، ادراک و حضور فعال شهروندان در فرآیند طراحی مبلمان شهری تاکید کردند.

همچنین نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در طراحی و توسعه مبلمان شهری مورد توجه قرار گرفت و بر بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، متناسب با هویت فرهنگی و اجتماعی تهران، تاکید شد.

در کنار این موضوع، پایداری، نگهداشت، ایمنی و امنیت تجهیزات شهری به‌عنوان الزامات اساسی توسعه مبلمان تعاملی مطرح شد.

در پایان این نشست بر استفاده از تجربه‌های موفق جهانی در کنار بومی‌سازی طرح‌ها و جلب مشارکت دانشگاهیان و شهروندان در اجرای پروژه‌های مرتبط با مبلمان شهری تعاملی تبادل نظر شد.