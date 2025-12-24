به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون درباره سند دخل و خرج سال آینده، اظهار کرد: به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک لایحه انقباضی و سخت‌گیرانه است و در عین حال نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است، بنابراین باید بنشینیم و «اهم فی الاهم» کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت بیشتری دارد، کاهش فشار بر مردم و بیشترین کمک به معیشت آنهاست، به‌گونه‌ای که زندگی مردم بهبود پیدا کند و همزمان به اقتصاد نیز توجه شود.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رویکرد قاطبه نمایندگان در رسیدگی به بودجه ۱۴۰۵، کاهش بار فشار زندگی بر مردم به ویژه کارکنان خواهد بود.